Koronavírus-járvány

Csehországban jelentősen lassult a járvány terjedése

Tavaly szeptember közepe óta ezek a legalacsonyabb napi adatok - derül ki az egészségügyi minisztérium honlapján hétfő délelőtt nyilvánosságra hozott kimutatásból. Tudni kell azonban azt is, hogy a hétvégi napokon mindig alacsonyabb a tesztek száma, mint a munkanapokon.



Hasonló módon javulnak a kórházi adatok is. Vasárnap a cseh kórházakban mintegy 3900 személyt kezeltek, a súlyosnak minősített esetek száma 700 körül mozgott. Legutóbb ilyen alacsony adatok tavaly október első felében voltak. A kórházakban jelenleg a szabad lélegeztetőgépekkel ellátott speciális ágyak aránya már 30 százalék körül van. Tény azonban, hogy a helyzet regionálisan eltérő. Ennek ellenére elmondható, hogy a legtöbb intézmény fokozatosan visszatér a normális működéshez.



A tavaly március elején kirobbant koronavírus-járványban eddig Csehországban 28 500 személy halt meg. Ami most fontos, hogy a napi elhalálozások száma az utóbbi hetekben folyamatosan csökken, és már száz alatt mozog.



A járvány terjedési mutatója egy alatt (0,73) van, ami a kór lassulását jelzi. Petr Arenberger egészségügyi miniszter vasárnap kijelentette: most már megállapítható, hogy a húsvéti ünnepek nem rontottak a járványhelyzeten.



Csehországban vasárnap estig 2,47 millió adag vakcinát adtak be, több mint 850 ezer azok száma, akik már mindkét adagot megkapták. Az oltási tempó a cseh sajtó szerint továbbra sem kielégítő.