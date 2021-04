Panama

Drogcsempész macskát füleltek le Panamában

Egy édes fehér cicus juttatta el a marihuána- és kokainszállítmányt a panamai, szigorúan őrzött Nueva Esperanza nevű börtön lakóinak. A kis állatra az intézmény falain kívül élő segítők egy hám segítségével erősítették a kisebb-nagyobb zsákokba csomagolt drogot, a macska pedig egy jódarabig észrevétlenül szállított - írja a Daily Star.



Az intézmény őrei egyik alkalommal azonban kiszúrták, és persze az is feltűnt nekik, hogy valami nagyon furcsa dolgot cipel. Az esetről Andres Gutierrez, a Panama Büntetés-végrehajtási Rendszer vezetője számolt be.



A macskát az állatvédők biztonságba helyezték, és most szerető gazdára vár - írja a Daily Star.

Fluffy white 'Narcocat' caught red-pawed 'smuggling drugs into notorious jail'https://t.co/6tuAiVvox3 pic.twitter.com/CEw95Vxjte - Daily Star (@dailystar) April 18, 2021