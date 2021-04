Diplomácia

Moszkva tiltakozott Prágánál diplomatáinak kiutasításai miatt

Oroszország határozott tiltakozását fejezi a cseh kormánynak 18 diplomatájának kiutasítása miatt, és válaszlépéseket helyez kilátásba a "provokáció" miatt - közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Rosszija 1 televíziónak vasárnap nyilatkozva a kiutasítás időzítését azzal indokolta, hogy nyugati részről így próbálták meg a fehérorosz elnök ellen készülő, leleplezett "puccskísérletről" szóló híreket elfedni. A cseh külpolitikát "önállótlannak", a retorziót pedig "karikatúraszerűnek" minősítette.



Minszkben és Moszkvában szombaton jelentették be, hogy az orosz fővárosban őrizetbe vett, az amerikai és a lengyel szakszolgálatokkal kapcsolatban álló Aljakszandr Feduta politológus és Jurij Zenkovics ügyvéd elnökgyilkosságot és puccsot készített elő Fehéroroszországban, a "színes forradalmak" forgatókönyve alapján.



A 18 orosz diplomata Csehországból való kiutasítását ugyanezen a napon jelentették be. A moszkvai diplomáciai tárca vasárnap "példátlannak minősítette", hogy Prága "nem bizonyított és kitalált ürüggyel" ilyen döntést hozott. Emlékeztetett arra, hogy a vrtebicei hadianyagraktárban 2014-ben bekövetkezett két robbanásért a cseh kormány korábban az objektumot birtokló céget tette felelőssé.



Moszkva a kiutasítást "ellenséges lépésnek" és az utóbbi évek oroszellenes cseh akciói folytatásának minősítette. A külügyminisztérium az intézkedésben "amerikai nyomot" vélt felfedezni, és hangot adott álláspontjának, miszerint a cseh hatóságok a nemrégiben kihirdetett amerikai szankciók nyomán Washington "kedvében akartak járni", és intézkedéseikkel "még túl is szárnyalták tengerentúli gazdáikat".



A 2014-ben bekövetkezett robbanásokért a cseh hatóságok a helyi sajtó szerint az orosz titkosszolgálatokat tették felelőssé, és körözést adtak ki az orosz katonai felderítés két tisztje, Alekszandr Miskin és Anatolij Csepiga ellen, akiket korábban Petrov és Bosirov néven emlegettek. Őket Nagy-Britanniában mérgezési kísérlettel gyanúsították meg, amelyet 2018-ban Salisburyben Szergej Szkripal átállt orosz katonai hírszerző és a lánya ellen követettek el.