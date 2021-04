Migráció

Mégsem emeli meg elődje 15 000 fős befogadási kvótáját Joe Biden

Annak ellenére, hogy több mint két hónappal ezelőtt ígéretet tett arra, hogy 125 000 főre emeli az évente befogadható menekültek számát. 2021.04.18 06:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Joe Biden amerikai elnök pénteken egy sürgősségi rendeletben döntött arról, hogy az Egyesült Államok - csakúgy, mint idén - jövőre is 15 000 menekültet fogad be.



Az elnök tehát nem emelte meg elődje - Donald Trump - 15 000 fős felső korlátját, annak ellenére, hogy több mint két hónappal ezelőtt ígéretet tett arra, hogy 125 000 főre emeli az évente befogadható menekültek számát.



Trump elnöksége alatt folyamatosan csökkentették a befogadási plafont, amelyet Barack Obama adminisztrációja idején 110 ezerre emeltek. Az előző adminisztráció már 2017-ben 50 000 főben korlátozta a befogadható menekültek számát, 2018-ban a kormányzat 45 000-es kvótát állapított meg, amelyet először 30 000-re, majd 15 000-re csökkentettek.



Tisztviselők szerint Biden "kiigazítja" elődje intézkedéseit. Ennek keretében a jövőben felgyorsítják a menekültek befogadását, azaz a már átvilágított egyének gyorsabban jutnak be az Egyesült Államokba. Ezen kívül magasabb kvótát biztosít például az afrikai, közel-keleti és közép-amerikai menekültek számára, és feloldja elődje Szomáliából, Szíriából és Jemenből történő áttelepítésekre vonatkozó korlátozásait.



A mostani pénzügyi év október 1-jén kezdődött és eddig alig több mint 2000 menekültet telepítettek át az Egyesült Államokba. A Fehér Ház közölte, hogy a 15 000-es számot maximálisan ki fogják használni. Egy névtelenséget kérő vezető kormányzati tisztviselője az AP hírügynökségnek azt mondta, hogy Biden megemeli a felső határt is, ha szükséges, de jelenleg az a prioritás, hogy meghatározzák, mely területekről fogadják be a menekülteket.



Az új elosztás alapján körülbelül 7000 helyet tartanak fenn az afrikai, 1000-et kelet-ázsiai, 1500-at az európai és közép-ázsiai, 3000-et a latin-amerikai és karibi, 1500-at a közel-keleti és dél-ázsiai menekültek számára, valamint egy fennmaradó 1000 fős rést hagynak, amely szükség szerint felhasználható.



Jen Psaki, a Fehér Ház sajtófőnöke pénteken azt mondta: a késedelmes elnöki intézkedés oka egyrészt az volt, hogy "némi időbe telt, mire kiértékeltük, hogy a menedékkérelmeket feldolgozó rendszer mennyire hatástalan és mennyire lerombolták, ezért sok részletét újra kellett építenünk." A tisztviselők ezen kívül a koronavírus járványt az Egyesült Államok déli határán kialakult migránsválságot említették az okok között, amelyek miatt csak mostanra született meg a döntés.

Az ország déli határán folyamatosan nő a bevándorlók száma, amiért a republikánus politikusok Joe Bident okolják. Az elnök hivatalba lépése óta ugyanis több olyan kormányzati intézkedés is született, amely arra ösztönözte a közép-amerikai bevándorlókat, hogy elinduljanak az Egyesült Államok felé.



Az április 8-án nyilvánosságra hozott adatok szerint márciusban az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Ügynökségének (CBP) emberei több mint 172 ezer illegális bevándorlóval kerültek szembe a határon. Szintén a CBP összesítése szerint a múlt hónapban illegálisan az Egyesült Államokba belépők között több mint 18 800 kísérő nélküli kiskorú volt.