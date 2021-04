Koronavírus-járvány

WHO: eddig nem látott csúcs felé közelít a koronavírus-járvány

A koronavírus-világjárvány eddig nem látott csúcs felé közelít a fertőzöttek számát tekintve - figyelmeztetett pénteken Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.



"A heti esetszám csaknem kétszeresére nőtt az elmúlt két hónapban, ami azt jelenti, hogy a fertőzöttek számát tekintve a legnagyobb szinthez közelítünk, amelyet eddig láttunk a világjárvány során" - jelentette ki Tedrosz egy sajtótájékoztatón.



A WHO főigazgatója szerint ennek számos oka van. Elsősorban a koronavírus fertőzőbb variánsainak gyors terjedése, továbbá, hogy túl korán oldottak fel a vírus terjedését fékezni hivatott korlátozásokat.



A WHO ismételt hangsúlyozta: nem ért egyet azzal, hogy a koronavírus elleni védőoltás beadását igazoló okmány az utazás feltételévé váljon. A szervezet emlékeztet arra: nem bizonyított, hogy a koronavírus ellen beoltott személy, bár védve van a Covid-19 súlyos tüneteivel szemben, nem hordozhatja vagy terjesztheti a vírust. "Azt tudjuk, hogy a vakcinák nem védenek meg minket száz százalékosan a fertőzéstől, bár nagyon hatékonyak a súlyos és a kórházi kezelést igénylő fertőzések ellen" - mondta Szomja Szváminathan, a WHO vezető szakértője.



Tedrosz felhívta a figyelmet arra is, hogy egyes országokban, ahol korábban sikerült alacsony szinten tartani a fertőzés mértékét, jelenleg jelentősen megnőtt a fertőzöttek száma, mint például Pápua Új-Guineán. Jóllehet a 8,7 millió lakosú, földrajzilag elszigetelt Pápua Új-Guineán 2021 elejéig mindössze mintegy 900 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ez a szám azóta a tízszeresére nőtt. A virtuális sajtótájékoztatón szintén részt vevő Jelta Wong pápua új-guineai egészségügyi miniszter szerint a mintegy 9300 fertőzött felét csak az elmúlt hónapban jegyezték fel.



A WHO beszámolt továbbá arról, hogy a "látókörébe került" a vírus egy újabb, Indiában azonosított variánsa, amelyről azonban egyelőre nem tudni, hogy kapcsolatban áll-e a fertőzöttek számának gyors növekedésével a dél-ázsiai országban. Ezt a vírustörzset 2020 végén fedezték fel két indiai államban, az esetek száma pedig azóta nő - mondta Maria Van Kerkhove, a WHO Covid-19-cel foglalkozó technikai csoportjának vezetője. Hozzátette: a mutációk mutatnak hasonló vonásokat az eddigiekkel, fertőzőbbek lehetnek és egyes esetekben "csökkenthetik a neutralizációt, ami hatással lehet például a védőoltásra". Van Kerkhove elmondta: szorosan együttműködnek Indiával, egyúttal hangsúlyozta: "a vakcinák továbbra is hatásosak az aggasztó variánsokkal, és különösen a súlyos tünetekkel szemben, ezt pedig fontos leszögezni".



Indiában pénteken több mint 217 ezer újabb koronavírus-fertőzöttel ismét rekordot döntött a fertőzöttek napi száma. A dél-ázsiai országban regisztrálták a második legtöbb koronavírus-fertőzöttet, szám szerint 14,3 milliót, és a fertőzéshez köthető negyedik legtöbb halálesetet, 174 308-at.