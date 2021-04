Koronavírus-járvány

Olaszország: április 26-tól tantermi oktatás és szabadtéri vendéglátás

A vártnál korábban oldják a korlátozásokat, és április 26-tól egész Olaszországban megnyitnak az oktatási intézmények, valamint engedélyezik a bárok, éttermek teraszainak megnyitását - jelentette be Mario Draghi kormányfő pénteken.



A bölcsődéktől az egyetemekig a diákok ismét "jelenlétben", azaz már nem interneten, hanem a tantermekben tanulhatnak. Az oktatás ugyanis október óta interneten zajlott.



Újraindul a szintén ősz óta csak elvitelre dolgozó vendéglátás is, de egyelőre csak a bárok, éttermek szabadtéri helységei, vagyis a teraszok nyithatnak újra, kivéve az április 26. után is kiemelten járványveszélyes régiókban. Újranyithatnak a szabadtéri mozik és színházak. Részlegesen feloldják a tartományok közötti közlekedési korlátozásokat is.



Mario Draghi miniszterelnök kijelentette, hogy egyelőre ennyi oldást engedhetnek meg, "a kormány ennyi kockázatot tud vállalni".



Hozzátette: továbbra sem adták fel, hogy őszre a lakosság nyolcvan százaléka legalább egy adag védőoltásban részesüljön. Pénteken Olaszország túllépte a tízmilliós oltási küszöböt.