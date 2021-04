Koronavírus-járvány

Franciaország felfüggesztette a légi közlekedést Brazíliával

"Azt tapasztaljuk, hogy a helyzet egyre súlyosabb, ezért úgy döntöttünk, hogy újabb utasításig felfüggesztünk minden repülőjáratot Brazília és Franciaország között" - jelentette be kedden Jean Castex miniszterelnök a nemzetgyűlésben.



A járványügyi zárlat ellenére brazil városokból még kedden is két járat érkezett a párizsi Roissy repülőtérre. Az utasok csak negatív PCR-teszttel szállhattak fel a repülőgépre, és az érkezést követően, Párizsban is leteszteltek minden utast a repülőtéren, majd tíz napos kötelező karanténba kellett vonulniuk, vagy az otthonukban, vagy pedig az állam által biztosított hotelben.



A kormány hétfőn még azon az állásponton volt, hogy néhány járatot a jog nevében fenn kell tartani Brazíliával. Ennek oka, hogy francia állampolgárok keresete alapján az államtanács kimondta, hogy a szabad mozgás jogának nevében lehetőséget kell hagyni arra, hogy a franciák bárhonnan haza tudjanak térni.



Az ellenzéki jobboldal azonban a járatok azonnali felfüggesztését szorgalmazta, és a jelenleginél szigorúbb hatósági karatén bevezetését is követelte a Brazíliából érkezők számára.



Franciaország egész területén jelenleg járványügyi korlátozások vannak érvényben, a lakhelyet csak tíz kilométeres körzetben lehet elhagyni.



"Nem értem, hogy miközben bezárjuk a franciákat, fenntartjuk ezt a légi járatot" - mondta a nemzetgyűlésben Damien Abad, a jobbközép Köztársaságiak frakcióvezetője.



A kormány délelőtt még nem kívánta leállítani a brazíliai járatokat arra hivatkozva, hogy a lehető legszigorúbb a beléptetés az országba, hiszen a negatív PCR-tesztet produkáló utasokra is tíz napos karantén vár, de az ügy olyan nagy port kavart a nap folyamán, hogy a miniszterelnök végül a légi közlekedés felfüggesztése mellett döntött.



A koronavírus fertőzőbb brazil variánsától elsősorban azért tartanak a francia járványügyi szakemberek, mert annak elterjedése akár egy negyedik járványhullámot is okozhat, illetve a jelenleg forgalomban lévő oltásokkal szemben ellenállóbbnak tűnik.



"Azt már tudjuk, hogy az oltás nagyon jól működik a brit variánssal szemben, de a védettség csökken a brazil és a dél-afrikai variánsok esetében" - mondta Bruno Lina, a kormány mellett működő tudományos tanács tagja a Le Parisien című napilapnak.



Jóllehet a napi esetszám már nem nő, a járvány egy magas platón tetőzik, és a rendelkezésre álló 8 ezer intenzív ágyon csaknem 6 ezer koronavírusos fertőzöttet ápolnak, az ő számuk a hónap végéig még várhatóan emelkedik. Egy éve volt utoljára ilyen sok súlyos állapotban lévő fertőzött az országban, az őszi hullám tetőzésekor alacsonyabb, 4900 volt a számuk.



Az elhunytak száma napokon belül elérheti a 100 ezret.

Egyre több szakember fogalmazza meg ezt a véleményt, hogy a hónap végére előrejelzett javulás ellenére sem lenne szabad egyelőre enyhíteni a korlátozásokon. Az iskolák még legalább két hétig zárva tartanak a tavaszi szünet miatt. Emmanuel Macron államfő korábban azt mondta, hogy május közepétől képzelhető el a korlátozások fokozatos feloldásának megkezdése.