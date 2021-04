USA

Újabb zavargások és fosztogatások Minnesotában, 40 embert letartóztattak - videók

Hétfő éjszaka újabb zavargások törtek ki Minnesotában, miután a tüntetők nem vettek tudomást a korábban elrendelt kijárási tilalomról és összecsaptak a rendőrökkel - számolt be kedden az amerikai sajtó.



A tüntetők azért gyűltek össze a minneapolisi Brooklyn Center nevű negyed rendőrségi épülete előtt, hogy tiltakozzanak a vasárnap - egy rendőri igazoltatás közben - lelőtt fekete bőrű férfi halála miatt. "Különböző bűncselekmények, köztük a kijárási tilalom megszegése és garázdaság miatt körülbelül 40 embert tartóztattak le" - mondta kedd hajnali sajtótájékoztatóján Matt Langer, a Minnesota állambeli járőrök ezredese.



A 20 éves Daunte Wrightot vasárnap lejárt gépjármű-regisztrációja miatt állították meg a rendőrök. Miután ellenőrizték a sofőr adatait, kiderült, hogy elfogatóparancs van érvényben ellene. Hétfőn bemutatták az igazoltatás közben készült rendőrségi felvételeket is, amelyeken az látszik, hogy az egyik tiszt megpróbálta megbilincselni Wrightot, de a férfi kiszabadította a kezét és beugrott az autójába. Ekkor egy másik tiszt háromszor azt kiabálta, hogy "sokkoló", leadott egy lövést a kezében lévő fegyverből, majd azt mondta: "lelőttem".



Tim Gannon, Brooklyn Center rendőrfőkapitánya hétfőn azt mondta: "a felvételekből és a tisztek reakciójából úgy tűnik számomra, hogy véletlen fegyverhasználat volt, amely Wright úr tragikus halálát okozta."



A rendőrök hétfő éjszaka a kijárási tilalomra hivatkozva megpróbálták feloszlatni a tüntetést, de a demonstrálók ellenszegültek és kövekkel, illetve palackokkal kezdték dobálni a hatóság embereit. A beszámolók szerint több rendőrtiszt is megsérült. "Hónapok óta azt mondjuk, hogy a garázda viselkedést nem fogjuk tolerálni. És sajnos ma este ezzel találkoztunk"- mondta sajtótájékoztatóján Booker Hodges, a minnesotai közbiztonsági minisztérium munkatársa.



A rendbontók - a vasárnapi eseményekhez hasonlóan - üzleteket is kifosztottak és egyet felgyújtottak. Sajtóbeszámolók szerint egyes tulajdonosok csak úgy tudták megvédeni saját vállalkozásukat, hogy éjszaka, fegyvereikkel a kezükben álltak őrt az üzletben és így rettentették el a fosztogatókat. A rendőrség több embert is letartóztatott, volt akinél lőfegyvert is találtak.



A hatóságok hétfőn későn este nyilvánosságra hozták a rendőrtiszt nevét, aki lelőtte Wrightot. Kimberly A. Pottert, aki 25 éve dolgozik a helyi rendőrkapitányságon, ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól, amíg a belső vizsgálat és a nyomozás le nem zárul.



Mike Elliott, Brooklyn Center polgármestere hétfőn azt mondta: teljes mértékben támogatja a rendőrtiszt felmentését. "Az az álláspontom, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy a szakmánkban olyan hibákat kövessünk el, amelyek más emberek életébe kerülnek" - fogalmazott a polgármester.



A minneapolisi Brooklyn Center nevű negyed mintegy 16 kilométerre található attól a helytől, ahol tavaly egy másik rendőri intézkedés során meghalt George Floyd.

2020. május 25-én a városban a rendőrök elő akarták állítani a 46 éves Floydot, miután bejelentést kaptak, hogy a férfi hamis pénzzel akart fizetni. Az intézkedés során Floyd nem tett eleget a rendőri felszólításnak, ezért lefogták, és a földre teperték. Az egyik rendőr, Derek Chauvin ezt követően a földön fekvő Floyd nyakán térdelt perceken keresztül.



Az esetről videofelvétel készült, amelynek képei később az egész világot bejárták és heves tiltakozásokat váltott ki a rendőri brutalitás miatt. Chauvint gyilkossággal és emberöléssel vádolják az ellene folyó perben. Tárgyalása jelenleg is zajlik Minneapolisban.

