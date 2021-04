Koronavírus-járvány

Hozzánk ma érkezett meg, Amerikában közben már le is állították az oltást a Janssen-vakcinával

Az oltás után két héten belül hat beoltott szervezetében is vérrög alakult ki. 2021.04.13 14:54 ma.hu

Az Egyesült Államokban egyelőre szüneteltetik a Johnson&Johnson egydózisú, Janssen nevet viselő vakcinájának használatát, mert az oltás után két héten belül hat beoltott szervezetében is vérrög alakult ki - számolt be a The New York Times.



Az érintett hat beoltott mind 18 és 48 év közötti nő volt. Egy közülük meghalt, egyikük pedig súlyos állapotban kórházba került.



Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal, illetve az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) szakemberei vizsgálják a vakcina és a vérrögök kialakulása közti összefüggéseket, illetve azt, hogy a továbbiakban engedélyezik-e vagy korlátozzák az oltóanyag használatát, melyet az USA-ban eddig közel hétmillió ember kapott meg.



A Janssen-vakcinából ma érkezett meg az első szállítmány Magyarországra.