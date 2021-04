Koronavírus-járvány

Az egészségügyi miniszter szerint Ukrajna elérte a harmadik hullám csúcsát

Ukrajna elérte a koronavírus-járvány harmadik hullámának csúcsát, fokozatosan stabilizálódik a helyzet, kevesebben kerülnek kórházba - jelentette ki Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter a keddi tájékoztatóján. Ugyanakkor kedden a megelőző napinál mintegy 3800-zal több, csaknem 11 700 új beteget és megint sok, több mint 450 elhunytat jegyeztek fel.



A hivatalosan közölt adatok alapján hétfőn 11 680 új esettel 1 872 785-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 457-tel 37 758-ra emelkedett. Hétfőn 235-en haltak meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben és szövődményeiben, de a múlt héten is többször négyszáz fölött volt a járvány halálos áldozatainak száma. Eddig 1 430 234-en gyógyultak meg, közülük hétfőn több mint 14 ezer gyógyultat jegyeztek fel, így most hosszú idő után először az aktív betegek száma - csaknem 2800-zal - 404 793-re csökkent.



Kórházba hétfőn ismét viszonylag nem sok, 2334 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, számuk a megelőző napon 2770 volt, a múlt héten viszont többször meghaladta az ötezret.



Sztepanov kiemelte, hogy az elmúlt hét alatt kétezerrel kevesebben kerültek kórházba, mint a megelőző héten. Hangsúlyozta továbbá, hogy az adaptív, azaz régiónként eltérő szabályozású karanténnak köszönhetően mostanra a járványhelyzet sokat javult az ország nyugati régióiban.



A legtöbb új beteget, 1503 pácienst hétfőn, az ország legfertőzöttebb területéről, a fővárosból, Kijevből jelentették.



Az egészségügyi tárca vezetője a tájékoztatón bejelentette, hogy kedden megkezdik az oltást a kínai Coronavac elnevezésű vakcinával is, amelyből 1,9 millió dózist rendelt Ukrajna, és eddig 215 ezer érkezett meg. Szavai szerint először rendőrök, gondozásra szoruló mozgássérültek és paralimpikonok kapnak ebből az oltásból.



Ukrajnában eddig még csak az AstraZeneca licence alapján Indiában gyártott Covishield nevű vakcinával oltottak. Mostanáig 388 401-en kapták meg az oltást, közülük hétfőn 10 135-en.