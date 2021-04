Koronavírus-járvány

Olaszországban káoszhoz vezetett az idősek regisztráció nélküli oltása

Káoszhoz vezetett a 70-80 évesek regisztráció nélküli oltásának elindítása Olaszországban, miután a kormány korosztályok szerint programozta át a koronavírus elleni vakcinázást, elsőbbséget adva az időseknek - jelentette az olasz sajtó kedden.



A lombardiai Milánóban az esős idő ellenére több órán át az utcán álltak hosszú sorban a hetvenöt év felettiek, akik a Baggio katonai kórházban kaptak védőoltást. Naponta 1200 oltást tudnak beadni reggel nyolc órától este nyolcig, és az oltóközpont hétvégén is dolgozik a korosztály beoltásának minél előbbi befejezésére. Az egymilliós városban eredetileg márciusra tervezték az idősek beoltását, ami a vakcinahiány miatt késett.



A dél-olaszországi Basilicata tartományban, Matera és Potenza városában csütörtökig tart a 60 és 79 év közöttiek regisztráció nélküli oltása. Az előzetes értesítés nélkül bejelentett vakcinázás tömegeket vonz: az oltási sátrat Katar ajándékozta, és az idősek AstraZeneca-oltásban részesülnek. Úgy nyilatkoztak, ahogy meghallották, hogy lehetőség van a vakcinázásra, rohantak az oltási állomásra, mivel a tartományban működtetett regisztrációs rendszer még el sem érte az ő korosztályukat. A helyi sajtó beszámolói szerint az idősek szinte megrohamozták az oltóállomást.



A rendkívüli járványbiztos, Francesco Paolo Figliuolo hétfőtől rendelte el a vakcinázás korosztályok szerinti átütemezését, mely szerint az oltási listák élére a nyolcvan év felettieket kell tenni, majd a hetvenes éveiben járó korosztályt kell vakcinázni, utánuk pedig a hatvan év felettiek következhetnek. Az olaszoknak eddig 15,6 százalékát oltották be első dózissal, a hetven év felettieknek 44 százalékát.



A kereskedelem és a vendéglátás újranyitásán dolgozó tartományok az idősebbek oltásának felgyorsítására regisztráció nélküli vakcinázást indítottak. A tízmilliós Lombardiában már több mint kétmillióan kaptak első dózist, közöttük több mint 546 ezer nyolcvan év feletti van, de a korosztályból meg százezren várnak oltásra.



Országosan valamivel kevesebb mint egymillió 90 év felettit oltottak be.



A 80 és 89 közötti korosztályban több mint négymillió ember kapott oltást, a hetven évesek között 1,6 millióan részesültek vakcinában, az ötvenévesek között 1,8 millióan. Több mint hárommillió egészségügyi dolgozót, több mint egymillió pedagógust és a fegyveres erők 244 ezer tagját oltották már be.



A továbbra is teljes zárlat alatti Campania régió kormányzója, Vincenzo De Luca értelmetlennek nevezte a korosztályok szerinti oltást. Bejelentette, hogy a nyolcvanasok vakcinázása után a gazdaságban dolgozók beoltására térnek át. A járványbiztos úgy reagált, hogy a tartományoknak az országosan egyeztetett vakcinázási programot kell követni. Figliuolo tábornok keddi nyilatkozata szerint júniusra 45 millió dózis érkezését várják.



December vége óta 13,2 millió olaszt oltottak be, és közülük 3,9 millióan kaptak már második dózist.