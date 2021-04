Koronavírus-járvány

Járványügyi szakember: már kora ősszel rendelkezésre állhat Amerikában az oltás a gyerekek számára

Már kora ősszel rendelkezésre állhat a koronavírus elleni védőoltás az Egyesült Államokban a 12 és 15 év közötti fiatalok számára, és valószínűleg a gyermekorvosok fogják beadni - mondta hétfői virtuális sajtótájékoztatóján Andy Slavitt, a Fehér Ház vezető Covid-19-tanácsadója.



"Ami a gyerekeket illeti, az oltásnak van egy jól bevált menete, ami a gyermekorvosi rendelőkön keresztül történik. Ez egy bizalmi pont a gyerekek és a szülők számára is" - mondta Slavitt.



Az amerikai Pfizer és a német BioNTech gyógyszeripari vállalatok március végén jelentették be, hogy klinikai vizsgálati eredményeik kimutatták: a Covid-19 ellen közösen kifejlesztett vakcinájuk hatékonysága 100 százalékos a 12 és 15 év közötti gyermekek körében. A vállalatok pénteken kérték az általuk gyártott oltás engedélyezésének kiterjesztését az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hivatalától (FDA), amely eddig a 16 évnél idősebbek beoltását hagyta jóvá ezzel a vakcinával.



"Reméljük, hogy kora ősszel már a középiskolás gyermekeket is be lehet oltani" - mondta a hétfői sajtótájékoztatón Anthony Fauci, Joe Biden amerikai elnök járványügyi főtanácsadója, aki egyébként az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) igazgatója is.



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) legfrissebb adatai szerint eddig csaknem 190 millió adag Covid-19-vakcinát adtak be az Egyesült Államokban. Ez azt jelenti, hogy vasárnap óta körülbelül 2,6 millió amerikai kapott oltást, és az elmúlt hét napi átlaga 3,2 millió.



A CDC arról is beszámolt, hogy a lakosság több mint 36 százaléka - csaknem 121 millió ember - kapott legalább egyet a Covid-19 elleni vakcinából, és a lakosság több mint 22 százaléka - körülbelül 74 millió ember - minden szükséges oltását megkapta. Tizenegy olyan tagállam van az Egyesült Államokban, ahol a felnőtt lakosság több mint 50 százalékát már beoltották. Az első három "legoltottabb" államban, New Hampshire-ben 64 százalék, Új-Mexikóban 57,6 százalék, Connecticut államban 55,3 százalék az arány.



Joe Biden amerikai elnök a múlt héten bejelentette, hogy két héttel az eredetileg kitűzött május 1-jei határidő előtt, már április 19-ére elérhetővé teszik az oltást minden felnőtt számára az Egyesült Államokban. Ez azt jelenti, hogy kivétel nélkül minden felnőtt jogosulttá válik arra, hogy regisztráljon és megkapja az oltását. "Nincs több zavaros szabály. Nincs több zavaros korlátozás" - fogalmazott Biden.