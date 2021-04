Koronavírus-járvány

Börtönbe mehetnek Kambodzsában azok a fertőzöttek, akik nem fordulnak orvoshoz

Akár öt év börtönt is kaphatnak ezentúl Kambodzsában azok az igazolt koronavírus-fertőzöttek, akik nem fordulnak orvoshoz - derül ki az ország igazságügyi minisztériuma egyik munkatársának a közösségi médiában hétfőn közzétett bejelentéséből.



A rendelkezés értelmében az orvosi kezelés elől elrejtőző fertőzöttek egytől öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatók, és amennyiben bebizonyosodik, hogy megfertőztek másokat, tíz évig terjedő börtönbüntetést is kaphatnak.



A hatóságok jelenleg több tucat embert keresnek, akiknek azt követően veszett nyoma, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztjük.



A hét végén elfogadott, a járvány visszaszorítását célzó intézkedések keretében a fővárosban két hétre betiltják az alkoholos italok árusítását, valamint az éttermek erre az időre csak elvitelre nyithatnak ki. Kötelezővé teszik ezen kívül a közalkalmazottak és a fegyveres erők tagjainak a vírus elleni oltását is.



Phnompeni hatóságok hétfőn ismét bezártak egy zsúfolt piacot azt követően, hogy fertőzést jelentettek onnan.



A 16,5 millió lakosú délkelet-ázsiai országban a hét végéig egymillió oltást adtak be, az egymilliomodik beoltott 1250 dolláros (374 627 forint) jutalmat kapott Hun Sen miniszterelnöktől.



Kambodzsában a járványnak eddig több mint 4000 igazolt fertőzöttje, a vírus okozta Covid-19-nek pedig 30 regisztrált halálos áldozata van.