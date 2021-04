Kultúra

Augusztus közepén rendezik meg a VeszprémFestet

Az eredetileg meghirdetetthez képest később, augusztus közepén rendezik meg az idei VeszprémFestet, Tom Jones mellett egyelőre öt magyar előadó nevét hozták nyilvánosságra a szervezők.



Hétfői közleményük szerint a fesztivált augusztus 17. és 21. között tartják meg három veszprémi helyszínen. A koronavírus-járvány miatt az időponton kívül változik a rendezvény programja is, egyetlen külföldi előadóként Tom Jones lép majd közönség elé. A teljes programot május elsejéig hozzák nyilvánosságra.



Tom Jones augusztus 19-én ad koncertet a Veszprém Arénában, ahol legismertebb slágerei mellett a hamarosan megjelenő stúdióalbumáról, a Surrounded by The Time-ról is elhangzanak majd dalok.



A Jazz+Az augusztus 18-án ad koncertet. Augusztus 17-én, 20-án és 21-én is magyar előadók lépnek majd közönség elé, akiknek nevét később hozzák nyilvánosságra.



VeszprémFest Classic címmel a Cziffra100-emlékév részeként három produkciót láthat a közönség. A sorozat nyitányaként, augusztus 17-én Miklósa Erika és Balázs János ZongOpera címmel ad koncertet. Augusztus 18-án a Paganini+ programmal Balázs János és Lendvay József mellett Szakcsi Lakatos Béla is fellép. Augusztus 19-én pedig Tompos Kátya és Balázs János Cziffra Café című estjét élvezhetik a nézők a Jezsuita Tempolmkertben.



A korábban meghirdetett Jamie Cullum-koncert elmarad, a brit művész a tervek szerint 2022. július 12-én lép fel Veszprémben.