Koronavírus-járvány

Párizs szerint kommunikációs trükk, hogy a németek orosz vakcinát vesznek

Clément Beaune francia Európai-ügyi államtitkár "kommunikációs trükknek" nevezte vasárnap azt, hogy Németország tárgyalást kezd Oroszországgal az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vakcina beszerzéséről kétoldalú alapon, az Európai Uniótól függetlenül.



"Most kezdődik a választási kampány Németországban. Ezzel magyarázható, hogy nagy a mozgás. Szerintem ez csak egy kommunikációs trükk, amelyet sajnálok" - fogalmazott a francia kormánytag az RTL rádió és a LCL hírtévé közös műsorában.



"Olyan jeleket küldeni, mintha lennének adagok a frigóban elfekvőben, amelyeket nem használunk fel, nem felelős és főleg nem túl komoly dolog" - tette hozzá.



Jens Spahn német szövetségi egészségügyi miniszter csütörtökön jelentette be, hogy miután az európai uniós tagországok egészségügyi minisztereinek tanácskozásán az Európai Bizottság illetékese ismertette, hogy nem szerepel terveik között orosz oltóanyag beszerzéséről szóló szerződések kidolgozása, Németország kétoldalú tárgyalást kezd Oroszországgal. Kiemelte: a vásárlás első számú feltétele, hogy az orosz készítmény rendelkezzék EU-s forgalmazási engedéllyel, ezért a keletkezett adatokat mind meg kell osztani az EU-val.



"Angela Merkel kancellár véleménye számít. Az pedig egyértelmű. Azt mondta, hogy azt szeretné, ha európai keretben történne mindez" - hangsúlyozta a francia EU-ügyi államtitkár. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a német egészségügyi miniszter maga is azt mondta, hogy az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA) indított engedélyeztetési eljárás lefolytatása és az egyelőre elégtelen gyártási kapacitások miatt az orosz vakcina leghamarabb két-öt hónap múlva lesz gyártható Európában.



Franciaországban vitatott az orosz oltóanyag használata, miután a francia diplomácia többször is jelezte, hogy álláspontja szerint Oroszország "propagandaeszközként" használja a világban a Szputnyik V vakcinát.



Németországban ugyanakkor a szövetségi kormány mellett több tartomány is támogatja a Szputnyik V használatát az EU-s forgalmazási engedély megszerzése után. Szerdán Markus Söder bajor miniszterelnök bejelentette, hogy kormányának egészségügyi minisztere előszerződést kötött 2,5 millió adag Szputnyik V megvásárlásáról.