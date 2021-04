Ukrán válság

Újabb ukrán katona esett el a Donyec-medencei fronton

Újabb ukrán katona vesztette életét, egy másik pedig megsebesült tüzérségi támadásokban az elmúlt napban a Donyec-medencei fronton - jelentette vasárnap az ukrán hadműveleti parancsnokság.



A jelentés szerint az elmúlt 24 órában az ellenséges erők tízszer sértették meg a tűzszünetet a frontvonal mentén, ebből kilencszer nyitottak tüzet az ukrán katonák állásaira - egyebek mellett a minszki egyezményekben tiltott nehézfegyverekkel -, egy alkalommal pedig drón, azaz pilóta nélküli repülőgép hajtott végre berepülést az ukrán ellenőrzésű oldalra.



A katona a Luhanszk megyei Zolote településnél esett el, abban a térségben, ahol mellesleg már korábban végrehajtották a csapatszétválasztást. A parancsnokság közölte, hogy az ukrán katonák viszonozták a tüzet.



A Donyec-medencei fegyveres konfliktus azután éleződött ki, hogy március 26-án négy ukrán katona is életét vesztette. Azóta velük együtt mostanra már egy tucat ukrán katona halt meg a térségben, ahol fokozódtak a tűzharcok. A válság súlyosbodásáért Kijev és Moszkva egymást teszi felelőssé.



Ruszlan Homcsak ukrán vezérkari főnök március 30-án a kijevi parlamentben arról beszélt, hogy Oroszország hadgyakorlat leple alatt az orosz-ukrán határ közelébe, valamint a Donyec-medencei ideiglenesen megszállt területekre és az Oroszország által önkényesen elcsatolt Krímbe 28 orosz harcászati zászlóaljat vont össze, és még további egységek érkeznek.



Az ukrán katonai hírszerzés szombati közlése szerint Oroszország szándékosan provokálta ki a Donyec-medencei válság súlyosbodását, hogy tesztelje Ukrajnának és partnereinek a reakcióját. A védelmi minisztérium honlapján található jelentés szerint propagandakampányt is indított: a Donyeck és Luhanszk megyei ideiglenesen megszállt területeken élőknek az orosz megszálló adminisztráció erőteljesen ajánlotta, hogy tartsák maguknál irataikat arra az esetre, ha Ukrajna hibájából jelentősen kiéleződik a helyzet. Ezenkívül elterjedtek olyan híresztelések is, hogy már eltervezték az idősek, a nők és gyermekek evakuálását onnan az oroszországi rosztovi területre - idézte az UNIAN a hírszerzési jelentést.