Koronavírus-járvány

Olaszországban az oltakozók egyhatoda soron kívül oltatta be magát, Szardíniát ismét lezárták

A több mint tizenkét millió beoltott olaszból több mint két millióan "másokat megelőzve" jutottak vakcinához az egészségügyi minisztérium pénteki adatai szerint. Szardínia szigete a járványkorlátozások több hetes oldása után ismét zárlat alá kerül.



Könyvelők, ügyvédek, újságírók és betegekkel nem érintkező egészségügyi dolgozók is vannak azok között, akik soron kívül kaptak oltást. Megelőzték a védett kategóriaként elsőbbséget élvező időseket és krónikus betegeket.



Sajtótájékoztatóján Mario Draghi miniszterelnök elítélte azokat, akik különböző kibúvókkal megkerülik a korosztályok szerint zajló oltást, és másokat megelőzve jutnak vakcinához.



A pénteken közzétett adatok szerint számuk meghaladja a kétmilliót. Többségük a déli Szicíliában, Calabriában, Puglia és Campania tartományban "intézte el" magának a soron kívüli oltást, de Toszkánában is magas az arányuk.



A kormányfő elsőrendűnek a nyolcvan és hetven év felettiek oltását nevezte. Az oltási programozásért felelős járványbiztos, Francesco Paolo Figliuolo tábornok, az olasz hadsereg logisztikai parancsnoka bejelentette, hogy a nyolcvan év feletti korosztály oltását április végéig be akarják fejezni. A régióknak ehhez alkalmazkodva mostantól először az idősebbeket kell oltaniuk, és csak utána a fiatalabb életkorúakat. Korábban párhuzamosan zajlott a nyolcvan év felettiek és a hatvan év alatti pedagógusok, rendőrök oltása.



A legújabb járványadatok szerint hétfőtől a húsz tartományból tizenhat narancssárga, vagyis közepesen járványveszélyes fokozatba lép át, ami azt jelenti, hogy továbbra is érvényben marad az éjszakai kijárási tilalom,s bár az üzletek újranyitnak, de a vendéglátás csakis elvitelre dolgozhat. Az általános iskolások visszatérnek a tantermi oktatáshoz, a tartományok közötti közlekedés azonban nem engedélyezett.



Négy régió marad vörös zónában: a déli Campania és Puglia, az északi Valle d'Aosta, valamint Szardínia szigete, amely egy hónapja oldotta fel a járványkorlátozásokat, de most ismét zárlat alá kerül. Zárlat alatt van több szicíliai város is.



Az egészségügyi hatóságok szerint a vírusmutációk miatti harmadik járványhullám elérte tetőzését, és a kórházban kezelt betegek száma lassan ugyan, de elkezdett csökkenni. Pénteken 718 halálos áldozta volt a járványnak, a korábbi kevesebb mint ötszáz után. A hirtelen növekedést az okozta, hogy Szicíliában az utóbbi napokban elhunyt betegeket most regisztrálták. A halottak száma országosan meghaladta a 113 ezret.