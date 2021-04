Koronavírus-járvány

Három francia rendőr megsérült, amikor megszakított egy illegális bulit Korzika szigetén

A bulizók semmilyen egészségvédelmi intézkedést nem tartottak be, ráadásul olyan helyen tartózkodtak, amely a tűzvédelmi szempontból is kockázatos volt, mivel a vészkijáratokat belülről elbarikádozták. 2021.04.09 18:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megszakított a francia rendőrség péntekre virradóra egy illegális bulit Korzika szigetén, ahol mintegy százan gyűltek össze az egyik éjszakai szórakozóhelyen Bastia városában. Az intézkedés közben három rendőr megsérült - közölték a helyi hatóságok.



"Két embert őrizetbe vettek, az egyiket közhivatalt ellátó személy elleni erőszak, egy másikat, az illegális buli szervezőjét, pedig mások élete veszélyeztetésének gyanúja miatt" - olvasható Arnaud Viornery bastiai ügyész közleményében.



A helyi prefektus megerősítette, hogy éjjel 1 órakor a bastiai Toga-kikötőben a rendőrség közbelépett az egyik éjszakai szórakozóhelyen, amely illegálisan kinyitott, és ahol mintegy százan voltak jelen.



Az ügyész tájékoztatása szerint a bulizók semmilyen egészségvédelmi intézkedést nem tartottak be. Ráadásul olyan helyen tartózkodtak, amely a tűzvédelmi szempontból is kockázatos volt, mivel a vészkijáratokat belülről elbarikádozták.



A helyszínre érkező rendőröket a résztvevők közül többen megdobálták és megtámadták a prefektúra szerint, amely a "leghatározottabban elítélte a felelőtlen és súlyos magatartást".



A három rendőr két, három, illetve öt napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, az egyiküket megütötték.



A járványügyi korlátozások részeként az éttermek, bárok és a szórakozóhelyek október vége óta zárva tartanak, a gyülekezés hat főig engedélyezett, és az otthonokban szervezett családi és baráti étkezésekhez is hat fős korlátozást ajánlanak a hatóságok Franciaországban.



A címlapfotó illusztráció.