Koronavírus-járvány

Szlovéniában és Horvátországban is nőtt a kórházi kezelésre szoruló betegek száma

Szlovéniában és Horvátországban is nőtt a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szoruló és az intenzív osztályon kezelt betegek száma - derült ki a válságstábok pénteki közleményéből.



Szlovéniában péntekre 1279-cel több mint 224 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon három beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4100-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 618-an vannak kórházban, 138-an intenzív osztályon. Az országban utoljára február 19-én haladta meg a hatszázat a kórházban kezelt betegek száma.



Szlovéniába eddig összesen 531 630 adag oltóanyag érkezett. A Pfizer/BioNTech vakcinájából 326 430, az AstraZeneca-féléből 144 ezer, a Moderna oltóanyagából pedig 61 200 adag. A lakosság 5,7 százalékát oltották be mindkét vakcinával a koronavírus ellen. Az első dózist 308 522-en, közülük a másodikat 120 067-en kapták meg.



A szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) közlése szerint a Pfizer/BioNTech vakcinájának beadását követően 2331 esetben jegyeztek fel enyhe, 32 esetben súlyos mellékhatásokat. Az AstraZeneca oltóanyagának beadásánál 1441 esetben számoltak be enyhe, 16 esetben súlyos mellékhatásokról a beoltottak, míg a Moderna vakcinájánál 44 esetben jegyeztek fel enyhe és egy esetben súlyos reakciókat.



Horvátországban az elmúlt napon 2599 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 288 364-et. Az elmúlt 24 órában ötvenen haltak bele a fertőzés okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6235-re emelkedett. Kórházban 1768 beteget ápolnak, közülük 175-en vannak lélegeztetőgépen.



Az országban eddig az Európában engedélyezett három oltóanyagból 336 693-an kapták meg az első dózist, 102 546-an pedig már a másodikat is.



A horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) adatai szerint a Pfizer/BioNTech-oltásoknál 1189, az AstraZencánál 916, a Modernánál 153 esetben számoltak be mellékhatásokról a beoltottak, és nagyon kevés esetben jegyeztek csak fel súlyos reakciókat.



Az AstraZeneca oltóanyagával kapcsolatos hírek miatt mindkét országban többen elutasították ennek a vakcinának a felvételét. Ugyanakkor Horvátországban az AstraZeneca vakcinájával történt oltások után senkinél nem jelentkezett mélyvénás trombózis, míg Szlovéniában volt rá példa, de a szakemberek nem erősítették meg az összefüggést a brit-svéd gyógyszercég és az Oxfordi Egyetem által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina és a vérrögképződéses esetek között.