Az 55 év alatti franciák más vakcinát kapnak második adagként az AstraZeneca helyett

A WHO álláspontja szerint egyelőre nincs elég információjuk a vakcinák felcserélhetőségére vonatkozóan, így ezt az eljárást a szervezet jelenleg nem ajánlja.

Franciaországban az 55 év alattiak másfajta oltást kapnak a koronavírus ellen második adagként, ha először az AstraZeneca gyógyszercég vakcináját kapták meg.



A szóban forgó beoltottak - 533 ezren vannak ilyenek az országban - másodjára mRNS típusú vakcinát fognak kapni, vagyis a Pfizer/BioNTech vagy és a Moderna cégekét - közölték sajtótájékoztatón.



Olivier Véran egészségügyi miniszter szerint ez egy óvintézkedés, amely idővel változhat, ahogy tovább gyűlnek az AstraZeneca-oltással kapcsolatos tapasztalatok, de szerinte a francia hatóságoknak továbbra is szorgalmazniuk kellene a brit-svéd cég vakcinájának megfelelő feltételekkel történő alkalmazását.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint egyelőre nincs elég információjuk a vakcinák felcserélhetőségére vonatkozóan, így ezt az eljárást a szervezet jelenleg nem ajánlja.



Margaret Harris, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője egyúttal emlékeztetett arra, hogy a WHO álláspontja e tekintetben továbbra is összhangban van a szervezet szakértői bizottsága, az Immunizációs Stratégiai Szakértői Tanácsadói Csoport (SAGE útmutatójával, amely az AstraZeneca két dózisának beadására vonatkozik.



Franciaországban két mRNS típusú vakcina kapott jóváhagyást a koronavírus ellen: a Pfizer/BioNTeché és a Modernáé.



Európában az utóbbi hetekben csökkent az AstraZeneca vakcinája iránti bizalom, mert előfordult néhány olyan eset - főleg fiatal nőknél -, amelyekben a vakcina beadása után vérrög képződött.



Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerdán vizsgálati eredményekre hivatkozva közölte: lehetséges a kapcsolat a vérrögképződéssel összefüggő rendellenességek korábban jelzett nagyon ritka esetei és az AstraZeneca oltóanyaga között. Az EMA ugyanakkor megállapította, hogy a vakcina előnyei továbbra is felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait.