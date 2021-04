Koronavírus-járvány

Tovább javult a járványhelyzet Csehországban

Folytatódik a járványhelyzet javulása Csehországban. Csütörtökön 5245 új igazolt fertőzést mutattak ki a laboratóriumok, ez tavaly december közepe óta a legalacsonyabb szám. Egy hete csütörtökön még ezerrel több volt az új fertőzöttek száma - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján péntek délelőtt megjelent kimutatásból.



Ezzel párhuzamosan enyhül a kórházakra nehezedő nyomás is. Pénteken reggel a covidos betegek számára fenntartott speciális, lélegeztető készülékes ágyak mintegy negyede, több mint 2000 fekvőhely, volt szabad. Az egészségügyi minisztérium utasítása alapján a csehországi kórházak fokozatosan megkezdik mindazokat a műtéteket is, amelyeket a járvány miatt halasztottak el.



A tavaly március elején kirobbant koronavírus-járványban eddig 27 617 ember halt meg Csehországban, a napi elhalálozások száma az utóbbi napokban már száz körülire csökkent.



Ezzel egyidejűleg felgyorsult az oltási folyamat. A hivatalos statisztika szerint a vakcina első adagját eddig több mint 1,97 millió ember kapta meg, közülük 663 ezren már a második adagot is. Csehországban továbbra is kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákat használják.



Vasárnap éjfélkor lejár az október eleje óta tartó szükségállapot, s a cseh kormány úgy döntött, hogy nem kéri a meghosszabbítását. Ennek alapján megszűnik az éjszakai kijárási tilalom és a lakosság szabad mozgásának korlátozása a lakhely szerinti járásra. Hétfőn az óvodások és az alsótagozatos iskolások egy része visszatérhet a tantermekbe, megnyílnak a gyermekruházatot és lábbelit árusító üzletek, valamint a papír- és írószerboltok is.