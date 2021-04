Koronavírus-járvány

Moszkva a Szputnyik V-szállítmány visszaszolgáltatását követeli Szlovákiától

Szerződésszegés miatt Szlovákiának vissza kell szolgáltatnia a számára leszállított Szputnyik V vakcinát - közölte az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó és külföldi gyártását menedzselő Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) csütörtökön a Twitteren.



"Sajnálatos módon, a hatályos szerződést megsértve a (szlovák) Gyógyszerfelügyeleti Állami Intézet (SIDC) szabotázst követett el, szándékosan olyan laboratóriumba küldve tesztelésre a Szputnyik V-t, amely nem tartozik az EU gyógyszerfelügyeleti hálózatához, noha ilyen laboratóriumok hozzáférhetők voltak" - állt a RFPI közleményében.



A szlovák szakhatóság korábban kifogásolta, hogy az Oroszországból érkezett vakcina nem egyezik meg azokkal a mintákkal, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgál, és amelyet a The Lancet szakfolyóirat is tanulmányozott. Ezt az állítást a RFPI hazugságnak minősítette.



"Az SIDC dezinformációs kampányba kezdett a Szputnyik V ellen és újabb provokációkra készül. A SIDC azon állítása, miszerint a Szlovákiába eljuttatott Szputnyik V-szállítmány nem ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a The Lancet által leírt vakcina, hamis hír" - állította az RFPI a Kommerszant című lap beszámolója szerint.



Az orosz szuverén alap hangsúlyozta, hogy a vakcinaszállítmányokat a Gamaleja Intézet szigorú minőségellenőrzésnek veti alá, és annak minőségét 59 ország szabályozói megerősítették.



Az RFPI azzal a kéréssel fordult a szlovák kormányhoz, hogy az EU által hitelesített laboratóriumba küldje tesztelésre a vakcinát, és április 6-án levelet küldött a vakcina visszaszolgáltatását kérve a sokszoros szerződésszegés miatt, mégpedig azért, hogy más országokban még fel lehessen használni.



Szlovákia, amely az Európai Unióban Magyarország után másodikként hagyta jóvá a Szputnyik V felhasználását, március 1-jén kapta meg az első, 200 ezer adagos vakcinaszállítmányt, amelyet a felhasználás előtt a szlovák szakhatóságnak ellenőriznie kellett. A szerződés Pozsonyban komoly politikai ellenállásba ütközött, ami Igor Matovic szlovák miniszterelnök lemondásához vezetett.