Koronavírus-járvány

Szlovéniában hétfőtől visszatérhetnek a tanulók az iskolákba

Szlovéniában hétfőtől visszatérhetnek a tanulók az iskolákba, és a középiskolás diákotthonokat is megnyitják - jelentette be Simona Kustec oktatási miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján.



A gyerekek a húsvéti időszakra elrendelt lezárásokat megelőző modell szerint, elsőtől nyolcadik osztályig tantermi oktatásban, a középiskolások pedig felváltva, egyik héten hagyományos, a másik héten online oktatásban részesülnek - részletezte a tárcavezető.



Hozzátette: a maszkviselés továbbra is kötelező lesz ötödik osztálytól felfelé. Az alsó tagozaton és az óvodákban csak a tantermen kívül, közös helyiségekben kell hordani.



A szlovén kormány csütörtökön vizsgálja felül a járványügyi intézkedéseket, és dönt azok meghosszabbításáról vagy enyhítéséről. Sajtóhírek szerint a kabinet változtat a januárban elfogadott ütemterven is, amelyben a közlekedési lámpákéhoz hasonló színkódos rendszer alapján határozza meg, milyen enyhítéseket vezetne be piros, narancssárga, sárga vagy zöld besorolás esetén.



Szlovéniában csütörtökre 1527-tel több mint 223 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon három beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4097-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 599-en vannak kórházban, 129-en intenzív osztályon.



Horvátországban az elmúlt napon 3217 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 285 765-öt. Az elmúlt 24 órában 36-an haltak bele a fertőzés okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6185-re emelkedett. Kórházban 1756 beteget ápolnak, közülük 171-en vannak lélegeztetőgépen.



Vili Beros egészségügyi miniszter a kormány csütörtöki ülésén elmondta: nőtt a fertőzöttek, a kórházban kezelt betegek és az elhalálozások száma.



Egy hét alatt ezer ember került kórházba, a betegek pedig egyre fiatalabbak - emelte ki, hozzátéve, egyetlen esély van arra, hogy a járvány mérséklődjön, mégpedig ha minél többen beoltatják magukat, és betartják az előírásokat.