Két percre megállt az élet Izraelben a holokauszt-emléknapon

Idén is megállt az élet két percre az izraeli holokauszt-emléknapon, a jóm hasoán, a szirénák hangjaira országszerte főhajtással emlékeztek a második világháború hatmillió zsidó áldozatára - jelentette csütörtökön a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



Délelőtt 10 órakor leállt a közlekedés az autópályákon és más közutakon, az emberek kiszálltak, és kocsijuk mellé álltak. Némán megálltak az utcákon, a tereken, a boltokban is, és nem mozdultak mindaddig, amíg az emlékezés szirénái szóltak.



A jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt-emlékmúzeumban délelőtt elhelyezte az emlékezés koszorúját a varsói felkelés szobránál Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Reuven Rivlin államelnök. A jóm hasoa szerda esti nyitóünnepsége után csütörtökön is egész nap megemlékezések zajlanak országszerte.



Az izraeli parlamentben, a kneszetben gyertyát gyújtottak az áldozatok emlékére, majd a Mindenkinek van neve címmel megrendezett tiszteletadáson az újonnan képviselővé választott törvényhozók olvasták fel a vészkorszakban meggyilkolt felmenőik, rokonaik nevét.



Később megkoszorúzzák a Jad Vasem emléksátor épületében található örökmécsest is, ahol a mozaikpadló alatt a Lengyelországban kialakított náci német haláltáborokból elhozott hamvakat helyeztek el.



Délután megemlékezést tartanak a Gázai övezet határánál lévő Jad Mordehai nevű kibucban, amelyet Lengyelországból érkezett alapítói a varsói felkelés mártír vezetőjéről, Mordechai Anielewiczről neveztek el.



Késő délután az északon, Galileában található Lohaméj Hagetaot nevű kibucban emlékeznek közösen a holokauszt szörnyűségeire. Ezt a kibucot a varsói gettófelkelés életben maradt harcosai, zsidó partizánok és lágerek túlélői alapították 1949-ben, és saját múzeumot, archívumot hoztak létre közös emlékezetük ápolására és továbbadására.



Idén az "utolsó leszármazottaknak" szentelik ünnepségüket: elsősorban azokat idézik fel, akik egyetlen túlélőként maradtak meg családjukból, majd Izraelben elestek az 1948-49-es függetlenségi háborúban.



Délután Tel-Avivban, a Habima színházban konferenciát rendez a Következő generációk nevű egyesület a holokauszttúlélők izraeli társadalmi beilleszkedéséről, majd ebben az évben az ifjúsági mozgalmak közös nagygyűlése zárja le az izraeli holokausztnapot, Joáv Galant oktatási miniszter részvételével a Jad Vasemben.



Izraelben jelenleg mintegy 174 500 holokauszttúlélő él, akiknek átlagéletkora 84 és fél év, s 60 százalékuk nő. A ynet adatai szerint 2500-an közülük Magyarországról érkeztek.



A túlélők mintegy harmada a volt Szovjetunióból érkezett 1989 után. Az Izraelben élő egykori üldözöttek 51 százaléka élelemsegélyre szorul, s 45 százalékuk arról számolt be, hogy nehézségeket okoz számára a háztartási költségek kifizetése.



Harmaduknak gondot okoz a fogorvosi kezelések megfizetése, s a ynet felmérése szerint 84 százalékuk már kénytelen volt lemondani fontos szolgáltatásról anyagi okok miatt.