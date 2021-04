Koronavírus-járvány

Szerbiában ismét előzetes regisztráció nélkül is lehet vakcinát kapni

Előzetes regisztráció nélkül is megkaphatják a szerb állampolgárok a koronavírus elleni védőoltást az ország több településén is, bejelentkezés nélkül a Sinopharm és az AstraZeneca vakcinája érhető el.



Szerbia nem először szervez előzetes regisztráció nélküli oltakozási kampányt, korábban is a kínai és a brit-svéd oltóanyag felvételére volt lehetőség, március végén pedig a külföldi állampolgárok is bejelentkezés nélkül kaphatták meg a védőoltást.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában csütörtökre 3615-tel 629 388-ra, Koszovóban 685-tel 95 015-re, Észak-Macedóniában 1302-vel 137 734-re, Montenegróban 279-cel 93 309-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 1742-vel 179 248-ra növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 42-vel 5579-re, Koszovóban 14-gyel 1956-ra, Észak-Macedóniában 51-gyel 4073-ra, Montenegróban nyolccal 1334-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 79-cel 7125-re nőtt.