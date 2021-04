Koronavírus-járvány

A párizsi Pasteur Intézet szerint a felnőttek 90 százalékának beoltása lenne szükséges

A felnőtt francia lakosság 90 százalékát be kellene oltani a koronavírus ellen szeptember 1-ig ahhoz, hogy az élet teljesen visszatérhessen a normál kerékvágásba az országban a párizsi Pasteur Intézet szerdán közzétett tanulmánya szerint.



A kutatóintézet szakértőinek és a francia egészségügyi tárcának ezen újfajta modellezése abból a feltételezésből indul ki, hogy korlátozó intézkedések hiányában a reprodukciós ráta ősszel legalább 3 lesz, azaz minden fertőzött három embernek adja tovább a vírust, hasonlóan a tavalyi első hullámhoz, azonban valószínűbb, hogy inkább négynek, a fertőzőbb brit variáns térnyerése miatt.



A számítások szerint eddig a franciák 20 százaléka kaphatta el az új típusú koronavírust.



Hármas reprodukciós arány esetén szeptember 1-ig a 65 évnél idősebbeknek 90, a 18-64 év közöttieknek pedig 70, azaz a teljes lakosság 59 százalékát be kellene oltani ahhoz, hogy minden korlátozást fel lehessen oldani, illetve a kórházban ápolt fertőzöttek számát ezer alatt lehessen tartani 2021 szeptembere és 2022 áprilisa között.



Amennyiben a reprodukciós ráta magasabb lesz a fertőzőbb variánsok miatt, egy ilyen szintű átoltottság is elégtelenek fog bizonyulni ahhoz, hogy ezernél kevesebben szoruljanak kórházi ellátásra - hívták fel a figyelmet a szakértők, akik ez utóbbi forgatókönyv miatt vélik úgy, hogy a felnőttek 90 százalékát be kell oltani ahhoz, hogy minden korlátozás feloldható legyen.



"Amennyiben ilyen szintű átoltottság nem elérhető el, a vírus terjedésének ellenőrzését meg kellene tartani, például szűrésekkel, védőintézkedésekkel (maszkviseléssel és fizikai távolságtartással)" - írták a kutatók.



A felmérések szerint ilyen mértékű átoltottság a franciák oltási hajlandósága miatt sem lehetséges. Az egészségügyi tárca által március végén közzétett felmérés szerint míg a legalább 65 évesek 79 százaléka igényelte az oltást, a 18-24 év közöttiek körében csak 36 százalékos az oltási hajlandóság.



"A francia lakosság oltási hajlandóságának jelenlegi szintje mellett még a legoptimistább forgatókönyvek szerint sem lesz lehetséges a korlátozó intézkedések teljes feloldása" - hangsúlyozták, felvetve a gyerekek lehetséges beoltását is ahhoz, hogy az élet visszatérjen a normál kerékvágásba.



Szerdáig 9,8 millió francia (a lakosság 14,6 százaléka) kapta meg az első vakcinadózist, mindkét adagot mintegy 3,2 millióan (5 százalék).



Az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint a kórházakban ápolt 31 ezer fertőzött közül 5700-an vannak intenzív osztályon, a mutatók az országos lezárás ellenére még emelkednek, s várhatóan április végén érik el a tetőzést. A járvány kezdte óta több mint 97 ezren vesztették életüket, az elmúlt 24 órában 433-an.