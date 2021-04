Koronavírus-járvány

Amerikai járványügyi szakértő: az Egyesült Államoknak nincs szüksége az AstraZeneca vakcinára

Az Egyesült Államoknak nincs szüksége az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinára - mondta szerdán a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában Anthony Fauci, Joe Biden amerikai elnök járványügyi főtanácsadója, aki egyébként az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) igazgatója.



"Három kiváló oltás áll rendelkezésünkre. Még ha az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) úgy ítéli is meg, hogy ez nagyon jó vakcina, nincs szükségünk még egy nagyon jó vakcinára"- mondta Fauci. A szakember hozzátette: elegendő oltásra szerződtek a Moderna, a Pfizer és a Johnson and Johnson vállalatokkal ahhoz, hogy minden igényt kielégítsenek.



Március eleje óta több ország bejelentette: elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztik az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután több olyan esetet is jelentettek, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében. Egyes vélekedések szerint összefüggés van az oltóanyag és a vérrögképződés között. A korlátozást egyes országok azóta feloldották, míg mások megerősítették.



Mindeddig egyetlen ország illetékes hatósága sem mondta ki, hogy okozati összefüggés lenne az AstraZeneca-vakcina alkalmazása és a vérrögképződéses esetek között. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) biztonsági bizottsága szerdán megerősítette, hogy az AstraZeneca-vakcina előnyei a Covid-19 megelőzésében felülmúlják a mellékhatások kockázatát.



Andy Slavitt, a Fehér Ház vezető Covid-19 tanácsadója kedden - szintén a CNN hírtelevízióban - bejelentette: "jó úton haladnak", hogy hétvégére az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 50 százaléka megkapja legalább az első oltását. "Egyre könnyebb dolgunk van. Részben azért, mert nagyobb a vakcina-kínálat, illetve több helyen, több szakemberrel oltunk" - fogalmazott a szakember.



Slavitt nem részletezte számítási módját, kijelentését egyértelműen az oltások ütemének élénkülésével indokolta. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint eddig a 18 év feletti amerikai lakosság 41,7 százaléka kapott legalább egy adag oltást. "Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ország végzett volna a járvánnyal" - fogalmazott a tanácsadó. Hozzátette: még több mint 100 millió felnőtt van, akit nem oltottak be.



A CDC szerdán közzétett előrejelzése szerint május 1-ig akár 588 000 főre is nőhet a koronavírus okozta halálesetek száma az Egyesült Államokban. Ez a halálozási arány enyhe lassulását vetíti előre a következő három és fél hétben. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem által összeállított adatok szerint legalább 556 548 ember halt meg eddig az országban az új típusú koronavírus okozta a Covid-19 betegség következtében.