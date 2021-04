Koronavírus-járvány

'Drámai helyzet a kórházakban' - Ausztria lezárását szorgalmazza az osztrák orvosi kamara elnöke

Ausztria egészének lezárását szorgalmazta Thomas Szekeres, az osztrák orvosi kamara elnöke szerdán a koronavírus-járvány miatt.



"Drámai helyzet alakult ki a kórházakban és az intenzív osztályokon. Nemcsak Bécsben és Ausztria keleti felén, de más tartományokban is ez lesz hamarosan" - írta a mikroblogján. Az APA osztrák hírügynökségnek nyilatkozva felszólította az osztrák lakosokat, hogy tartsák be az egészségügyi óvintézkedéseket.



"Még úgy tűnik, hogy az ország nyugati felében a fertőzöttségi ráta alacsonyabb, de arról meg szoktak feledkezni, hogy rendszeresen helyi járványgócok tűnnek fel, amelyek esetében a kontaktkutatás kérdéses" - olvasható az osztrák tiszti főorvos bejegyzésében.



"Az egyetlen megoldás, ha egész Ausztriát két-három hétre karantén alá helyezik" - hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, hogy másképp nem tudnak úrrá lenni a víruson. "Attól tartok, hogy a harmadik hullám a nyugati tartományokat is el fogja érni, és akkor majd ott is nagyon drámai helyzet alakulhat ki az intenzív osztályokon" - tette hozzá.



Szekeres élesen bírálta, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségben oltóanyag. Ezért kiemelte, hogy "minél hamarabb minél több vakcinát kell beszerezni, ahonnan csak lehetséges". Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy



Ausztriának "szükség esetén különutas megoldást kell választania, és megfeledkeznie az EU-val való egyébként is ingatag szolidaritásról".



Az APA-nak nyilatkozva azt javasolta az osztrák kormánynak, hogy a koronavírus korábbinál fertőzőbb variánsai miatt már most biztosítson a mutációkhoz igazított vakcinákat őszre és télre.



Szekeres hangsúlyozta, hogy mindeközben nem szabad megfeledkezni az egészségügyi ellátórendszerről, és tartalékokat kell képezni intenzív ellátásra. Az osztrák orvosi kamara elnöke reményét fejezte ki, hogy az ország keleti felében bevezetett karanténintézkedések sikerrel járnak.



Ugyanakkor nehezményezte, hogy az emberek, különösen a közvetlen környezetükben nem tartják magukat az intézkedésekhez a szükséges mértékben.



Szekeres aláhúzta, hogy bár egy hosszú karantén megterhelő és idővel kevésbé hatékony, de jelen körülmények között nem lát más megoldást. "Elfogadhatatlan lenne ölbe tett kézzel nézni, ahogy a fertőzöttek száma robbanásszerűen megugrik" - mondta. A Baltimore-i Johns Hopkins



Egyetem szerdai adatai szerint Ausztriában a járvány kitörése óta 566 008 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 9546-an elhunytak a kórban.