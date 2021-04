Koronavírus-járvány

Ukrajna eddig 24 millió dózis vakcinára kötött szerződést

Ahhoz, hogy az év végéig a felnőtt lakosság 70 százaléka védetté váljon az országban, havonta hatmillió oltást kell elvégezni, azaz naponta 270 ezret. 2021.04.07

Ukrajna mostanáig 24 millió dózis különböző, koronavírus elleni vakcinára kötött szállítási szerződést - közölte Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter a szerdai kormányülésen.



Az RBK-Ukrajina hírportál beszámolója szerint a tárcavezető részletezte, mely oltóanyagokról van szó. Eszerint tízmillió dózis Novavax, amelynek szállítása júliustól kezdődik meg. Hárommillió az AstraZeneca licence alapján Indiában gyártott Covishield nevű oltóanyagból, amelyből félmillió már megérkezett az országba, 1,5 millió pedig április-májusban várható. Kétmillió Sinovac, ebből eddig 215 ezer érkezett meg. Tízmillió Pfizer pedig az év folyamán, egyelőre nem részletezte, hogy mikor. Előző nap annyit hozott nyilvánosságra, hogy az első adagok "a közeli hónapokban" érkeznek.



A COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül Ukrajnának nyolcmillió dózis, különböző gyártású vakcinát hagytak eddig jóvá.



Sztepanov hozzátette, hogy mindent összevetve, Ukrajna 32 millió dózis oltóanyagra számíthat. Korábban Denisz Smihal miniszterelnök már biztosított afelől, hogy lesz elegendő vakcina az év végéig azok számára, akik be akarják oltatni magukat - emlékeztetett az RBK-Ukrajina.



Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója alapján az egészségügyi miniszter mindazonáltal azt is kijelentette a kormányülésen: ahhoz, hogy az év végéig a felnőtt lakosság 70 százaléka védetté váljon az országban, havonta hatmillió oltást kell elvégezni, azaz naponta 270 ezret. Szerinte ez nem lehetetlen, de be kell vonni az oltási kampányba az "államirányítás minden szintjét".



Előző nap ugyanakkor alig több mint 15 és fél ezren kapták meg a védőoltást az országban, a kampány február 24-i kezdete óta pedig Ukrajnában még csupán 320 263-an az oltás első dózisát, és csak ketten a másodikat is.