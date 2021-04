Koronavírus-járvány

Ukrajnában csaknem ötszázan haltak bele egy nap alatt a betegségbe

Ukrajnában szerdára tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, csaknem 15 és fél ezer új beteget regisztráltak - ami több mint kétezerrel haladta meg a megelőző napit -, az elhunytak száma pedig megközelítve az ötszázat újabb csúcsot döntött a járvány tavaly tavaszi kitörése óta, és kórházba is minden eddiginél többen kerültek.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban az azonosított fertőzöttek száma 15 415 új esettel 1 784 579-re, az elhunytaké pedig 481 újabb áldozattal 35 498-ra nőtt. Eddig 1 373 851-en gyógyultak meg, az aktív betegek száma viszont csaknem 3,5 ezerrel 375 230-ra emelkedett.



Kórházba az elmúlt napban megint kimagaslóan sok, 5587 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került. Ez úgyszintén újabb rekord a járvány kezdete óta.



A legtöbb új beteget, 1417-et az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben regisztrálták, ahol az azonosított fertőzöttek száma Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint mostanra meghaladta a 170 ezret, az elhunytaké pedig 45-tel 3701-re nőtt.



A Worldometer statisztikai honlap Ukrajnát az újonnan azonosított fertőzöttek száma tekintetében keddi adatok alapján Európában az első, a világ országai között pedig a hetedik helyre tette - számolt be szerdán az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Az UNIAN ukrán hírügynökség szerdán a kijevi amerikai nagykövetségre hivatkozva jelentette, hogy az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) biztosít majd Ukrajnának hűtőket a Pfizer-vakcinák szállításához és tárolásához. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden jelentette be, hogy Ukrajna megkötötte a szerződést tízmillió dózis koronavírus elleni vakcina szállításáról a Pfizer vállalattal.



Az UNIAN jelentése szerint jelenleg Ukrajna négyfajta vakcina érkezésére vár: a Pfizer mellett AstraZenecára, Sinovacra és Novavaxra. A COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül 1,7 millió dózis AstraZeneca és 117 ezer Pfizer oltóanyagot hagytak jóvá eddig az országnak.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon közölte, hogy eddig Ukrajnában 320 265-en kapták meg a koronavírus elleni védőoltás első dózisát, közülük előző nap 15 585-en. Várólistára jelenleg 419 379-en vannak feliratkozva.