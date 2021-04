Koronavírus-járvány

Misusztyin: a helyzet stabil, de rosszabra fordulhat

Oroszországban a Covid-19-járványhelyzet stabil, de szakértők arra figyelmeztetnek, hogy rosszabbra fordulhat a többi országot elért harmadik hullám miatt - jelentette ki Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök a kormányzati járványellenes koordinációs tanács keddi elnökségi üléséne.



Misusztyin sürgette a lakosság átoltásának felgyorsítását. Az első orosz vakcina, a Szputnyik V honlapja szerint kedden a lakosság 5,22 százalékának 12 475 005 oltást adtak be. A védőoltás mindkét dózisát a lakosság 3,22 százaléka, 4 721 090 ember kapta meg. Szergej Sojgu védelmi miniszter azt mondta, hogy a fegyveres erőknél a vakcina egyik komponensét 425 ezer, mindkettőt pedig 370 ezer ember kapta meg.



Mihail Murasko egészségügyi miniszter a tanácskozáson azt mondta, hogy Oroszországban ötezer állandó és 1360 oltási mobil pont működik. Rámutatott, hogy áprilisban tovább bővül majd a belföldi vakcinagyártási kapacitás. Az országban jelenleg 347 ezren kapnak kezelést az új koronavírus ellen, 72 százalékuk járóbetegként.



A Covid-19-betegek ápolására rendelkezésre álló 115 ezres ágyállomány mintegy 15 százaléka a tárcavezető szerint tartalékban van. Február végén még 156 ezer, januárban pedig több mint 270 ezer fekvőhely volt felkészítve az új koronavírusos betegek fogadására.



Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője közölte, hogy a járványügyi folyamat dinamikája stabilizálódott Oroszországban, ugyanakkor csökkent a járványterjedés lassulásának üteme. Amíg néhány héttel a fékeződés 10-12 százalékos volt, addig ez a múlt héten nem haladta meg a 3 százalékot.



A fővárossal kapcsolatban Julija Kobzeva, a Roszpotrebnadzor moszkvai járványügyi felügyeletének vezetője egy másik fórumon nagyon lassúnak nevezte a fertőzés terjedésének lassulását, amely szerinte február közepe óta mindössze heti 1-3 százalék. A szakértő azt mondta, hogy a helyzet a fővárosban továbbra is feszült.



Popova beszámolója szerint az ország 75 régiójában a reprodukciós mutató (azon emberek száma, akiknek a fertőzött továbbadja a vírust) 1 vagy kevesebb, de tíz régióban meghaladja az egyet.) A 18 régióban, ahol megszüntették a 65 év felettiekre vonatkozó korlátozásokat, ennél a korosztálynál a betegségszám növekedése figyelhető meg.



A tisztifőorvosnak az Izvesztyija című lapban kedden megjelent interjúja szerint az orosz lakosságban eléri a 40 százalékot az antitesttel rendelkezők aránya. Popova szerint a SARS-CoV-2 mutációja jelenleg a vírus genomjának kevesebb mint egy százalékát érinti.



A Roszkomnadzor vezetője szerint Oroszországban az új koronavírus brit változatát eddig 103, a dél-afrikait pedig 10 embernél fedezték fel. Közölte, hogy a vírusvariásokat külföldről hurcolták be, belső terjedésükre nincs bizonyíték, noha az nem zárható ki.

Az orosz operatív törzs által kedden közzétett hivatalos adatok szerint Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 8328-cal 4 597 868-ra emelkedett.



A napi növekmény 0,18 százalék, az új esetek 12,1 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 276 727-re csökkent, a halálos áldozatoké 389-cel 101 106-ra, a felépülteké pedig 8902-vel 4 220 035-re emelkedett.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 122,1 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 194 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírus-fertőzés gyanújával 491 968 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn telefonon gyógyulást kívánt argentin hivatali partnerének, Antonio Fernandeznek, aki azt követően kapta el a Covid-19 betegséget, hogy megkapta a Szputnyik V védőoltást, és felköszöntötte a születésnapja alkalmából. A Kreml tájékoztatása szerint Fernandez elmondta, hogy töretlen a bizalma az orosz vakcina iránt, amelynek köszönhetően a betegség könnyű lefolyású nála. A két elnök szót ejtett további Szputnyik V- szállítmányok lehetőségéről.