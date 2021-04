Koronavírus-járvány

WHO: nem rendkívüli, hogy az argentin elnök oltás után fertőződött meg

Az oltás nagyon jó eszköz a világjárvány ellen, de a beoltott embereknek továbbra is be kell tartaniuk a távolságtartás és a higiénia szabályait. 2021.04.06 20:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem tulajdonít nagy jelentőséget annak, hogy Alberto Fernández argentin elnök nem egészen két hónappal a Szputnyik V orosz vakcina második adagjának beadása után megfertőződött a SARS-CoV-2 nevű koronavírussal, az ilyen típusú immunizálás nem teljes körű - mondta a szakosított ENSZ-szervezet egyik szóvivője kedden.



"Vannak emberek, akik még a beoltás után is megfertőződhetnek" - közölte sajtótájékoztatón Margaret Harris, emlékeztetve, hogy még a Covid-19 elleni leghatásosabb vakcinák esetében is mintegy 10 százalékos a fertőzés veszélye.



Harris hangsúlyozta, hogy az oltás nagyon jó eszköz a világjárvány ellen, de a beoltott embereknek továbbra is be kell tartaniuk a távolságtartás és a higiénia szabályait.



Az argentin elnöki hivatal orvosainak közleménye megerősítette, hogy Fernández vírustesztje pozitív lett. Javarészt a kapott védőoltásnak köszönhetően az államfő tünetei közepesek.



Az orosz Gamaleja intézet által kifejlesztett Szputnyik V hatásossága 91,6 százalékos a fertőzések és 100 százalékos a betegség súlyos formái ellen a vakcina klinikai tesztjei során rögzített adatok szerint - emlékeztetett az EFE spanyol hírügynökség.