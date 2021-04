Koronavírus-járvány

Ügyészi vizsgálat indult egy maszk és védőtávolság nélküli húsvéti mise miatt Párizsban

Emberéletek veszélyeztetésének gyanúja miatt eljárást indított kedden a párizsi ügyészség egy párizsi templomban tartott húsvéti mise miatt, amelyen sem a papok, sem a hívek nem viseltek maszkot.



A vádhatóság a vizsgálatot a Le Parisien című napilap internetes oldalán közzétett felvétel alapján indította el, amely szombat délután a párizsi Saint-Eugene-Sainte-Cécile templom mintegy négyórás hagyományos szertartásán készült.



A felvételen maszkot nem viselő, egymás mellett szorosan álló papok közvetlenül a hívek szájába teszik az ostyát. A templomban a többségében idősebb korú hívek is szorosan egymás mellett láthatók.



"Elképedve tapasztaltuk, hogy a távolságtartás és a maszkviselés alapvető szabályait nem tartották be, és elhatárolódunk a nehéz egészségügyi helyzetben minden nem megfelelő viselkedéstől" - mondta az AFP hírügynökségnek Karine Dalle, az egyházkerület kommunikációs felelőse. "Sajnos a felvételek egyértelműek. Nagyon sok embert látunk maszk és a védőtávolság betartása nélkül. Kategorikusan elítéljük" - tette hozzá.



Az egyház kommunikációs felelőse elmondta: a témát természetesen az egyházon belül is meg fogják vitatni, miután a párizsi plébániák jelentős többsége hónapok óta betartja az egészségügyi előírásokat. Kiemelte, hogy az érintett plébánia szerint a hatszáz férőhelyes templomban 280-an voltak szombat délután.



A párizsi érsekség minden papot arra kért, hogy legyen feddhetetlen az egészségügyi előírásokat illetően. A maszkviselés 11 éves kortól kötelező a templomokban, s a hívek, illetve a családok között legalább két széket üresen kell hagyni - emlékeztetett a kommunikációs felelős.