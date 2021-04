Koronavírus-járvány

A WHO egyelőre nem támogatja az oltási útlevelet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyelőre nem támogatja az oltási útlevél megkövetelését az utazásokhoz, egyrészt a bizonytalanság miatt azzal kapcsolatban, hogy az oltás véd-e a vírus terjesztése ellen, másrészt pedig méltányossági okokból - közölte kedden Genfben az ENSZ egészségügyi szervezetének szóvivője.



"Mi a WHO nevében jelenleg annyit mondhatunk, hogy nem tekintenénk az oltási útlevelet kötelezőnek egy országba való belépéshez, illetve az onnan történő kilépéshez, mert nem vagyunk a jelenlegi szakaszban bizonyosak abban, hogy a vakcina megakadályozza-e vírus terjesztését" - jelentette ki Margaret Harris.



"Ezen túl vannak más kérdések is, így az azokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés, akik valamilyen okból nem juthattak védőoltáshoz" - tette hozzá a szóvivő egy ENSZ-sajtóértekezleten.



A WHO jelenleg a kínai Sinopharm és a Sinovac gyógyszergyárak koronavírus elleni védőoltását vizsgálja abból a célból, hogy április végén potenciálisan felvehessék a sürgősségi alkalmazásra hitelesített vakcinák listájára - jegyezte meg a szóvivő.



"Ez nem megy olyan gyorsan, mint reméltük, mert több adatra van szükségünk" - jelentette ki Margaret Harris, de titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem közölt további részleteket.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója márciusban szólította fel az országokat, hogy a felesleges készletekkel rendelkező országok ajánlják fel ezeket az adagokat a WHO és a GAVI Vakcinaszövetség vezetésével a kis és közepes jövedelmű országok védőoltással történő megsegítésére létrehozott COVAX programnak. Az indiai exportkorlátozások miatt ugyanis szűkösek az Indiai Szérum Intézet (SII) által gyártott AstraZeneca/Oxfort szállítmányok.