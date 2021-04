Koronavírus-járvány

Horvátországban és Szlovéniában is felgyorsulhat az oltási kampány

Vili Beros horvát egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján elmondta: ezen a héten közel százezer vakcina érkezik az országba, a hónap végéig pedig 490 ezer dózis, közel annyi, mint eddig összesen.



Számos kihívás előtt áll Horvátország, főleg, hogy figyelembe kell venni az egyes vakcinagyártó cégek körüli történéseket - mondta a szaktárca vezetője, utalva az AstraZeneca oltóanyagával kapcsolatos problémákra.



Hozzátette: Horvátország egyelőre nem függeszti fel az említett vakcina alkalmazását, ezzel megvárja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hivatalos állásfoglalását. Úgy vélte: az EMA várhatóan csak új ajánlásokat fogalmaz majd meg, például az oltandók korcsoportját illetően.



Horvátországban az elmúlt napon 735 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 280 899-et. Az elmúlt 24 órában 30-an haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6113-ra emelkedett. Kórházban 1713 beteget ápolnak, közülük 155-en vannak lélegeztetőgépen.



Az országban eddig az Európában engedélyezett három oltóanyagból 326 247-en kapták meg az első dózist, 98 414-en pedig már a másodikat is.



Szlovéniában vasárnapra 273-mal több mint 210 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon hét beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4089-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 573-an vannak kórházban, 123-en intenzív osztályon.



Jelko Kacin, a szlovén nemzeti oltási program koordinátora a sajtónak elmondta: a hónap végéig 347 ezer dózis oltóanyagot várnak. Eddig 476 280 ampulla ékezett az országba, és a lakosság 5,7 százalékát oltották be mindkét vakcinával a koronavírus ellen. Az első dózist 285 048-an, közülük a másodikat 118 767-en kapták meg.



A szlovén kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottsága már a hétvégén azt javasolta a kabinetnek, hogy a 60 évnél fiatalabb korosztály körében függesszék fel az AstraZeneca oltóanyagának használatát. Később a szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) közölte: a korlátozott vakcinamennyiség és a logisztikai problémák miatt - a 60 és 64 év közötti korosztályt az AstraZeneca vakcinájával, míg az idősebb populációt a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltóanyagával oltják be.



A horvát és a szlovén sajtóban is megjelent a hír, hogy Marco Cavaleri, az EMA vezető tisztségviselője egy kedden megjelent olasz lapinterjúban közölte: összefüggés van az AstraZeneca brit-svéd gyógyszercég és az Oxfordi Egyetem által az új koronavírus ellen kifejlesztett vakcina és a vérrögképződéses esetek között.