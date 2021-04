Koronavírus-járvány

Angol nyitás: Az oltással rendelkezők nem kapnak kedvezményeket!

A nagy-britanniai koronavírus-járvány visszaszorításában elért eredmények lehetővé teszik a korlátozások további óvatos, de jelentős enyhítését, így a brit kormány menetrendjének megfelelően egy hét múlva a boltok és részlegesen a vendéglátóhelyek is kinyithatnak Angliában - mondta hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök.



Boris Johnson a Downing Streeten tartott hétfő esti sajtótájékoztatóján közölte: nincs olyan hazai járványügyi mutató, amely arra késztetné a kormányt, hogy eltérjen a korlátozások lépésenkénti feloldására kidolgozott menetrendtől.



A brit miniszterelnök kijelentette: jövő hétfőn ő is elmegy egy pubba és "óvatosan, de visszafordíthatatlanul" lehajt egy korsó sört.

Újra kinyithatnak az alábbi üzletek, rendezvények, szolgáltatások:



1. A nem létfontosságú termékeket árusító üzletek

2. Fodrászok és köröm szalonok

3. Középületek pl. könyvtárak, közösségi központok

4. Szabadtéri vendéglátóhelyek, csak asztali kiszolgálással

5. A legtöbb szabadtéri látványosság, beleértve az állatkerteket, vidámparkokat, drive-in előadásokat pl. mozi, koncertek

6. Sor kerülhet kisebb szabadtéri rendezvényekre pl. vásárok

7. Beltéri szabadidős és sportlétesítmények

8. Gyermekgondozási és gyermekfelügyeleti tevékenység beltérben 15 főig engedélyezett

9. Élettársi kapcsolat vagy házasság kötése, esküvők, halottvirrasztás, megemlékezések max. 15 fővel tarthatók

10. Önálló szálláshelyek kinyithatnak, ahol megszállhatunk az azonos háztartásban élőkkel

11. Idősotthonok lakóit 2 fő is látogathatja rendszeresen beltérben, tesztelést követően



Továbbra is minimalizálni kell az utazásokat, viselni kell a maszkot zárt térben, távolságot kell tartani.



Az oltással rendelkezők nem kapnak kedvezményeket, rájuk is vonatkozik minden szabály ugyanúgy, mint az oltatlanokra.



