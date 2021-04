Koronavírus-járvány

Romániában az előjegyzettek 28 százaléka lemondta az AstraZeneca oltást

Romániában az előjegyzettek 28 százaléka - mintegy 99 ezer személy - lemondta az AstraZeneca oltást - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján az oltási kampányt koordináló Valeriu Gheorghita katonaorvos.



Gheorghita hozzátette: a lemondások zömét márciusban jegyezték, azt követően, hogy megjelentek a hírek az oltóanyag mellékhatásairól. A katonaorvos érthetőnek nevezte, hogy az emberek haboznak beadatni az AstraZeneca oltást. Hozzátette: mindenki, még a döntéshozók is több hivatalos információt várnak az Európai Gyógyszerügynökségtől az oltás kockázatairól.



A koordinátor szerint Romániában egyetlen olyan trombózisos esetet sem jegyeztek fel, mely az oltással lenne összefüggésbe hozható. Megemlítette azonban, hogy a Romániában beoltottak 3,4 ezreléke jelentett nem kívánt mellékhatásokat az oltás után. Legnagyobb arányban (13,1 ezrelék) az AstraZeneca vakcinára, legkisebb arányban (1,9 ezrelék) a Pfizer vakciára panaszkodtak.



A koordinátor elmondta, szerdától Temes megyében indul az a kísérleti program, mely keretében a háziorvosokat is bevonják az oltásba. Hozzátette: országosan a háziorvosok 30 százaléka vállalta, hogy részt vesz az oltási kampányban.



A hivatalos adatok szerint Romániában hétfőig 2,132 millió személyt oltottak be, a második oltást 1,22 millióan kapták meg.



A román kormány továbbra is elzárkózik attól, hogy megkülönböztesse a beoltott és a be nem oltott állampolgárokat. Erről Florin Citu miniszterelnök közölt bejegyzést a közösségi oldalán azt követően, hogy kedden a vendéglátó ipar képviselőivel tanácskozott.



"Senkit nem akarunk hátrányosan megkülönböztetni, és nem akarjuk beoltottakra és oltatlanokra osztani a lakosságot. Semmiképpen nem kívánjuk e kritérium szerint korlátozni a belföldi utazásokat. A nemzetközi utazások esetében pedig be fogjuk tartani az Európai Unió szintjén meghozandó határozatokat. Valamennyi európai szabadságjog meg kell, hogy illesse a román állampolgárokat is" - fogalmazott a miniszterelnök.



A kedden kora délután közzétett hivatalos adatok megerősítették a vírus terjedésének a romániai tetőzéséről szóló hétfői bejelentéseket. Az elmúlt 24 órában 5 231 új fertőzést jegyeztek, ami kevéssel elmarad az elmúlt két hét napi átlagától (5 509). Az elmúlt napon azonban többen hunytak el (196) a vírus következtében, mint idén bármikor.



A kórházakra továbbra is nagy nyomás nehezedik. Immár második napja 14 ezer fölötti a kórházakban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma, és immár egy hete 1400 fölött az intenzív terápiás osztályokon ápolt súlyos esetek száma. Az egészségügy-miniszter vasárnapi bejelentése szerint az országban 1600 intenzív terápiás ágy áll a betegek rendelkezésére, a fertőzésgócokban azonban gyakorta várni kell a súlyos betegeknek arra, hogy megürüljön egy-egy ilyen ágy.