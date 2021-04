Koronavírus-járvány

Törökországban meghaladta a tízmilliót a beoltottak száma

Az első adagot eddig 10 millió 47 ezer, míg a másodikat már 7 millió 268 ezer embernek adták be. 2021.04.06 10:03 MTI

Törökországban kedden meghaladta a tízmilliót azoknak a száma, akiknek a SARS-CoV-2 koronavírus elleni tömeges oltás keretében már beadták a vakcinát - derült ki a török egészségügyi minisztérium internetes oldalán található számlálóból.



A 83,6 millió lakosú országban használt oltóanyagokat két dózisban kell a szervezetbe juttatni. Az első adagot eddig 10 millió 47 ezer, míg a másodikat már 7 millió 268 ezer embernek adták be.



A kis-ázsiai országban január 14-én kezdődött meg az oltási kampány a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó elölt vírusokon alapuló, CoronaVac nevű készítményének vészhelyzeti alkalmazásával. Törökországban nemrégiben az amerikai-német Pfizer/BioNTech-féle oltóanyagból is beszerzett, amelyet múlt péntek óta használnak a lakosság immunizálására. A török vezetés a CoronaVacból 100 millió dózist, míg a Pfizerből 4,5 milliót rendelt, de az utóbbi esetében további 30 millió adagot illetően elővételi joggal is rendelkezik.



A török egészségügyi minisztérium hétfő esti adatai szerint az elmúlt napban újabb 42 551 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, a halálos áldozatok száma 193 volt. Az újonnan azonosított fertőzöttek napi száma március 1-jén járt legutóbb 10 ezer alatt, a 20 ezret március 18-án, a 30 ezret március 27-én haladta meg. A halálesetek napi száma egészen március 15-ig nem lépte át a 70-et, viszont március 21-én 100, március 25-én pedig már 150 felett volt és a fertőzéses esetek számával párhuzamosan meredeken emelkedik.