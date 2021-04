Koronavírus-járvány

Van olyan ország, ahol már tombol a járvány negyedik hulláma

Irán két tartományában megkezdődött a koronavírus-járvány negyedik hulláma - közölte szombaton Haszan Róháni iráni elnök.



"Sajnos két tartományban megkezdődött a negyedik hullám és egy sor más tartományban is megkezdődhet, ha nem tartjuk be az egészségügyi előírásokat" - idézte Róhánit az elnöki sajtószolgálat.



Az elmúlt napokban Iránban megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma.



Április 1-jén december eleje óta most először haladta meg a 11 ezret a napi új igazolt fertőzöttek száma.



Szombaton az iráni egészségügy-minisztérium 11 420 új fertőzöttről számolt be, a járvány 2020. februári kezdete óta 1 920 394 embert fertőzött meg a SARS-CoV-2 nevű vírus Iránban, közülük 62 999-en haltak bele a vírus okozta Covid-19-be, a napi új halálesetek száma 123 - közölte Szima Szadat Lari, az egészségügyi minisztérium szóvivője. A gyógyultak száma 1 642 418. Intenzív osztályon 4024 beteget ápolnak.



Jelenleg 47 iráni városban van érvényben a legmagasabb - vörös - riasztási fokozat, 126-ban pedig narancsszínű, közepes kockázatú besorolást kapott.



Február 2-án kezdődött az önkéntes ingyenes oltási kampány Iránban a Szputnyik V orosz vakcinával. Február 28-án érkezett a kínai Sinopharm cég első szállítmánya, március 11-én pedig az indiai Bharat Biotech indiai cég vakcinájából szállítottak 150 ezer adagot. Az eddig beérkezett összesen 2 millió adag oltóanyaggal az orvosokat, ápolókat, egyes idősotthonok lakóit és a szemétszállítók egy részét oltották be.



Az iráni gyártmányú oltóanyag használatát a tervek szerint áprilisban kezdik meg.



Mosztafa Ganei, az iráni operatív törzs tudományos igazgatója szombaton közölte, hogy a tömeges oltás megkezdését szeptemberre tervezik. Addigra beérkeznek a szükséges oltások.



Az egészségügyi minisztérium eredetileg azt tervezte, hogy a 83 milliós ország valamennyi lakosát beoltják augusztusig külföldi és hazai vakcinával. A terv meghiúsult az Irán elleni szankciót miatt, de mostantól cégek is importálhatnak vakcinának a tárca engedélyével.