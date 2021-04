Koronavírus-járvány

Héthavi mélyponton a halálozások száma Nagy-Britanniában

A szombaton közzétett legfrissebb adatok alapján héthavi mélypontra csökkent a Covid-19-ben elhunytak napi száma Nagy-Britanniában. A felnőtt brit lakosság tíz százaléka a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát megkapta; az első adagot a 18 évnél idősebbek több mint 60 százalékának adták be eddig.



A brit egészségügyi minisztérium szombati beszámolója szerint az elmúlt 24 órában országszerte tízen haltak meg a Covid-19 miatt. Nagy-Britanniában szeptember 14. óta nem mértek ilyen alacsony napi halálozási számot.



A nagy-britanniai koronavírus-járvány januári tetőzésének idején voltak időszakok, amikor naponta több mint 1300 halálos áldozata volt a Covid-19-nek.



A szaktárca szombat esti összesítése szerint az elmúlt hét napban 254-en haltak meg Covid-19-ben, 197-tel, 43,7 százalékkal kevesebben, mint a múlt szombaton zárult előző egyhetes időszakban. Jelentős ütemben csökken az új koronavírus-fertőződéses esetek száma is.



A minisztérium szombati ismertetése alapján az elmúlt egy napban 3423 új esetet azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte.



Az év elején még szinte minden nap 60 ezret messze meghaladó, esetenként csaknem 70 ezer napi új fertőződést szűrtek ki Nagy-Britanniában.



A szombaton zárult egy hétben 27 912 koronavírus-fertőződést azonosítottak tesztekkel, 11 025-tel, 28,3 százalékkal kevesebbet az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.



A szűrővizsgálatokkal azonosított új esetek száma azzal együtt is folyamatosan lassul, hogy éppen egy hónapja újraindult az oktatás az angliai általános és középiskolákban és a gyerekeket hetente többször koronavírus-szűrésnek kell alávetni. Ez egyik napról a másikra 80-100 százalékkal megnövelte a naponta elvégzett tesztek számát.



Az elmúlt egy hétben több mint 7 millió koronavírus-szűrést végeztek országszerte.



A minisztérium szombati adatai szerint átlépte az ötmilliót a koronavírus elleni oltásból beadott második dózisok száma.



A szombaton nulla órakor zárult egy napban 107 420-an, a december 8-án indult nagy-britanniai oltási kampány első napja óta 31 425 682-en részesültek a vakcina első dózisában.



A második adagot az elmúlt egy napban 246 631-en kapták meg, így 5 205 505-re - a teljes brit felnőtt lakosság csaknem 10 százalékára - emelkedett azoknak a száma, akiknek már mindkét dózist beadták.



Az eddig beadott oltások száma az első és a második dózissal együtt ennek alapján meghaladta a 36,6 milliót Nagy-Britanniában.



A szombati adatok azt jelentik, hogy a felnőttek több mint 60 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát.



A brit kormány célkitűzése az, hogy április 15-ig az 50 év feletti korosztály mindegyik tagja, július végére a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - részesüljön a koronavírus elleni oltásnak legalább az első adagjából.

Boris Johnson brit miniszterelnök a minap kijelentette, hogy jóllehet áprilisban az eddigi igen bőséges vakcinaellátmánynál technikai okok miatt kevesebb oltóanyag érkezik Nagy-Britanniába, az oltási célok azonban így is teljesülnek a kitűzött határidőkre.



Nagy-Britanniában a beoltottak fele az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari csoport közös fejlesztésű vakcináját kapja.



Az utóbbi időszakban több európai országban korlátozták ennek az oltóanyagnak a használatát, miután felmerültek olyan aggályok, hogy ez a vakcina megnövelheti a vérrögképződés kockázatát.



A brit gyógyszerfelügyelet (MHRA) legújabb vizsgálatában ugyanakkor kimutatta, hogy az Oxford/AstraZeneca-oltóanyagból eddig több mint 18 millió adagot adtak be Nagy-Britanniában és az e vakcinával beoltottak közül harmincnál fordult elő vérrögképződés, az esetek zömében az agyi trombózis egy ritka formája és hét páciens meghalt.



A hatóság kiemelte: továbbra sincs bizonyíték arra, hogy okozati összefüggés lenne az Oxford/AstraZeneca-vakcina alkalmazása és a vérrögképződéses esetek között, az adatok viszont változatlanul arra vallanak, hogy e vakcina alkalmazásának előnyei messze felülmúlják az esetleges kockázatokat.



Matt Hancock brit egészségügyi miniszter a Twitteren szombaton közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a Nagy-Britanniában alkalmazott oltóanyagok biztonságosak és hatékonyak. Hancock kérte, hogy mindenki, akit oltásra hívnak, jelenjen meg az oltóhelyeken és adassa be a koronavírus elleni vakcinát.