Koronavírus-járvány

Enyhített az utazási ajánlásán az amerikai járványügyi központ

Azok az amerikaiak, akik az Egyesült Államokban alkalmazott Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinák esetében mindkét, a Johnson and Johnson esetében pedig a szükséges egy dózist megkapták, mostantól anélkül is utazhatnak az országban, hogy előtte tesztelték volna őket, vagy utána karanténba kellene vonulniuk - jelentette be pénteken friss iránymutatásában az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC).



"A koronavírussal kapcsolatos ismereteink folyamatosan bővülnek. A továbbiakban is nyomon követjük a változásokat és frissítéseket adunk ki, amint többet tudunk meg" - nyilatkozta Rochelle Walensky, a CDC igazgatója. A szakember hozzátette: amíg nincs elég beoltott ember, addig fontos, hogy mindenki tartsa be a megelőző intézkedéseket és a Covid-19 vírus terjedésének csökkentése érdekében megfogalmazott irányelveket. "Viseljenek maszkot, tartsák meg a szociális távolságot, kerüljék a tömeget és a rosszul szellőző helyeket, és gyakran mossanak kezet." - mondta Walensky.



"Bár úgy gondoljuk, hogy a beoltott emberek alacsony kockázattal utazhatnak, a CDC az esetek növekvő száma miatt jelenleg nem javasolja az utazást" - jegyezte meg az igazgató.



Szakértők attól tartanak, hogy az Egyesült Államokban újabb fertőzési hullám indulhat el, amelyért részben a felelőtlen utazásokat okolják. Az országban átlagosan napi 63 974 új koronavírus esetet regisztráltak az elmúlt hét napban, amely 11 százalékos növekedést jelent a múlt héthez képest.



A Fehér Ház Covid-19 munkacsoportjának tájékoztatója előtt az amerikai elnök is megszólalt az ügyben. Joe Biden ismét arra kérte az embereket, hogy próbálják meg megtartani a vírus leküzdése érdekében elért eddigi eredményeket. "Az esetek száma ismét emelkedik. A vírus sok helyen gyorsabban terjed. Bizonyos államokban a halálesetek száma is emelkedik. Tehát kérem, könyörgöm: ne adjuk most fel azt, amiért olyan keményen megküzdöttün."- fogalmazott az elnök.



Korábban a CDC a beoltott embereket is arra kérte, hogy kerüljék a felesleges utazásokat, de már akkor megjegyezték, hogy frissíteni fogják iránymutatásaikat, amint nő az oltást kapott állampolgárok száma. "Napról napra több adat áll rendelkezésükre és ezért változtatják meg az útmutatásait" - mondta pénteken az AP amerikai hírügynökségnek Dr. Ali Khan, a Nebraskai Egyetem Közegészségügyi Főiskolájának dékánja. Khan szerint a mostani bejelentés megerősíti, hogy az oltások biztonságosak és hatékonyak, és további ösztönzést jelent az emberek számára, hogy beoltassák magukat.



A Fehér Ház adatai szerint az Egyesült Államokban több mint 100 millió ember - vagyis a lakosság körülbelül 30 százaléka - kapott legalább egy adag, koronavírus elleni vakcinát. Az elmúlt egy napban csaknem 4 millió embert oltottak be. Ez azt jelenti, hogy az előző hét napra vetített napi átlag megközelíti a 3 millió főt.