Vízágyúkkal oszlatott fel egy illegális partit a rendőrség Brüsszelben

A belga főváros melletti erdőben mulatozók a felszólítások ellenére sem voltak hajlandók elhagyni a helyszínt, többen üvegekkel dobálták a kiérkező rendfenntartókat. 2021.04.01 20:42 MTI

Brüsszelben vízágyukkal oszlatott fel a rohamrendőrség csütörtökön egy több ezer résztvevős szabadtéri partit, amelyet a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendelkezések ellenére tartottak meg - jelentette a helyi sajtó.



A beszámolók szerint a hatóságok a vízágyúk mellett könnygázt, lovasrendőröket és drónokat is bevetettek, miután a belga főváros melletti erdőben mulatozók a felszólítások ellenére sem voltak hajlandók elhagyni a helyszínt, többen üvegekkel dobálták a kiérkező rendfenntartókat.



A rendezvényen legalább kétezren vettek részt, egyes jelentések szerint akár ötezren is lehettek.



A sajtó szerint az illegális összejövetelt a Facebookon hirdette meg egy anonim szervező április elseje, a bolondok napja alkalmából, azonban sokan azért vettek részt rajta, hogy tiltakozzanak a szigorú járványügyi korlátozások ellen. Az eseményen főként fiatalok voltak jelen, a zenét ismert DJ-k szolgáltatták.



A koronavírus-járvány miatt hozott belga intézkedések között a tanítási intézmények, a nem alapvető árucikkeket árusító üzletek és vendéglátóhelyek bezárása, a nem feltétlenül szükséges külföldi utazások korlátozása, valamint éjszakai kijárási tilalom is szerepel. A belga közegészségügyi intézet szerdán publikált statisztikái szerint az új fertőzések száma 14, a kórházi felvételeké pedig 22 százalékkal nőtt az elmúlt egy hétben.