Rossz helyre állt a BMW-s, körbekerítette autóját a dühös gazda

Igencsak bedühödött egy walesi gazda, mikor azt látta, hogy egy üres, magára hagyott BMW parkol pont a kapuja előtt. A gazda senkit nem látott a környéken, így viszont nem tudta a legelőre kihajtani a jószágait, ezért bosszúból körbekerítette a kocsit.



Az esetről készült fotót Emily Durrant helyi politikus osztotta meg a Twitteren. Azt írta, nagyon örülnek, hogy a kirándulók lassan visszatérnek a brit vidékre, ám jó lenne, ha nem felejtenék el és tiszteletben tartanák, hogy vannak, akik ott dolgoznak.



Hozzátette, a gazda később elbontotta a kordont, és nem tett kárt a kocsiban.

It's great be welcoming everyone in Wales back to our corner of heaven 💚 but please don't be a plonker and park in front of farm gates. It is a working landscape, not just a fun place to be.



When farmers can't tend to their livestock it makes them a little upset. Fair enough. pic.twitter.com/wK5eV5oiVt