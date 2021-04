Koronavírus-járvány

Majdnem minden új fertőződést a brit mutáns okoz Németországban

Németországban is kiszorította az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) első változatait a Nagy-Britanniában felbukkant mutáció, és már majdnem minden új fertőzött szervezetébe ez a kórokozófajta jut be a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) csütörtökön ismertetett vizsgálata szerint.



A B.1.1.7-es jelzésű vírusváltozat részaránya 88 százalékos volt a március utolsó hetében megvizsgált pozitív mintában. Ez a mutáció robbanásszerű szétterjedését jelzi. Aránya március elején 40 százalékos, február elején 6 százalékos volt. Először január elején mutatták ki Németországban.



Az RKI közleményében kiemelte, hogy a B.1.1.7 előlépése domináns vírusváltozattá aggasztó, mert az eddigi tudományos ismertek szerint jóval fertőzőképesebb, és valószínűleg súlyosabb lefolyású Covid-19-hez - a SARS-CoV-2 által okozott betegséghez - is vezet, mint a többi vírusváltozat.



Ezzel kapcsolatban az intenzív és baleseti ellátási területen dolgozó orvosok érdekképviseletének (DIVI) szakmai vezetője, Christian Karagiannidis egy csütörtöki lapinterjúban kiemelte, hogy egyre többen kerülnek intenzív osztályra Covid-19-cel.



Számuk március közepe óta ezerrel emelkedett, és ha nem mérséklődik az ütem, négy héten belül akkora teher nehezedik a rendszerre, amelynek kibírásához mozgósítani kell a vészhelyzeti ágytartalékot - fejtette ki a DIVI szakmai vezetője a Rheinische Post című lapban.



A szövetségi kormány a járványlassító intézkedések mellett a az oltási kampány kiterjesztésével is igyekszik megakadályozni az ellátórendszer túlterhelődését. Jens Spahn egészségügyi miniszter ugyancsak csütörtökön berlini tájékoztatóján elmondta, hogy húsvét után a háziorvosi praxisok is bekapcsolódnak a munkába.



Oltóanyagot egyelőre 35 ezer praxis rendelt. Az első héten együttvéve 940 ezer adagot kapnak. Ez "nem nagy, de fontos lépés" - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy fokozatosan egyre több vakcina jut majd az országszerte 340 oltási központ munkáját kiegészítő háziorvosi praxisoknak, így április utolsó hetében már több mint hárommillió adag oltást adhatnak be.



A január végén elkezdett kampányban csütörtökig 13 772 656 adag oltást adtak be Németországban. Legalább egy adagot 9 620 262 ember kapott, mindkét adagot pedig a lakosság nagyjából 5 százaléka, 4 152 394 ember.



Az RKI adatai szerint az utóbbi 24 órában 24 300 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem tízszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 22 657-hez képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 833 173 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.



Ugyanakkor a Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma 201-re csökkent az egy héttel korábbi 228-ról. Ez a legidősebb korosztályokra és a leginkább veszélyeztetett csoportokra összpontosító oltási kampány előrehaladásának tulajdonítható a szakértők szerint. Az új halálesetekkel 76 543-ra emelkedett a járvány németországi áldozatainak száma.

A DIVI legutóbbi, szerdai összesítése szerint országszerte 3680 embert ápolnak az intenzív osztályokon a Covid-19 miatt. Ez csaknem harmincszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 2898-hoz képest. A Covid-19 miatt intenzív osztályon fekvők 55 százaléka, 2026 ember szorul gépi lélegeztetésre.



Kimutatásuk szerint országszerte 23 991 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 3301 ágy szabad. A vészhelyzeti tartalék, azaz a nem használt, és hét napon belül üzembe helyezhető intenzív ágyak száma 10 420 - áll a szervezet jelentésében.