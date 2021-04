Koronavírus-járvány

Ukrajnában újabb csúcsot ért el az egy nap alatt elhunytak száma

A csütörtökre regisztrált új betegeké, illetve a kórházba szállítottaké szintén megközelítette a járvány kezdete óta feljegyezett legmagasabb napi számot. 2021.04.01 13:03 MTI

Ukrajnában két egymást követő napon döntötte meg a korábbi csúcsot az egy nap alatt koronavírus-fertőzés következtében elhunytak száma, a csütörtökre regisztrált új betegeké, illetve a kórházba szállítottaké szintén megközelítette a járvány kezdete óta feljegyezett legmagasabb napi számot.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 17 569 új esettel 1 691 737-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Ez csaknem 6,4 ezerrel több a megelőző napinál. Az eddigi csúcs 18 132 volt március 25-én. Az elhunytaké 421-gyel 33 246-ra emelkedett. A megelőző napon 407-en haltak meg. Eddig 1 323 083-en gyógyultak meg, az aktív betegek száma viszont több mint 7,5 ezerrel 335 408-ra emelkedett.



Kórházba az elmúlt napban megint kimagaslóan sok, 5160 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon is számuk rekordmagas, 5558 volt.



A legtöbb új beteget, 1305-öt ezúttal a déli országrészben lévő Odessza megyéből jelentették. Az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben - Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint - 1150 új beteggel az azonosított fertőzöttek száma megközelítette a 163,5 ezret, az elhunytaké 44-gyel 3449-re nőtt, és nagyon sokan, több mint 700-an kerültek az elmúlt napon kórházba koronavírus okozta megbetegedéssel és tüdőgyulladással.



Az egészségügyi minisztérium legfrissebb, csütörtöki közlése szerint jelenleg a főváros és tíz megye - köztük Kárpátalja - van a járványhelyzet szerinti legsúlyosabb "vörös" besorolásban, 13 megye "narancs" és csak egyedül a déli Herszon megye "sárga" besorolású az országban. A "vörös" besorolású régiókban gyakorlatilag teljes zárlat van érvényben: csak a legszükségesebb termékeket, élelmiszert, gyógyszert, egyebeket árusító üzletek tarthatnak nyitva, a vendéglátóhelyek csak elvitelre dolgozhatnak, tiltott mindenféle tömegrendezvény, és az iskolákban távoktatásban zajlik a tanítás. Kijevben még ezen is tovább szigorítottak: hétfőtől bezárják az óvodákat és az élelmiszerpiacokat is, a közösségi közlekedést pedig - éppúgy mint tavaly tavasszal - csak különleges engedéllyel rendelkező utasok, vagyis a létfontosságú intézményeknél és vállalatoknál dolgozók vehetik igénybe.



Az RBK-Ukrajina hírportál meg nem nevezett forrásra hivatkozva csütörtökön azt írta, hogy Ukrajnában kijárási tilalmat nem készülnek bevezetni, de várhatók újabb szigorítások, mint például a megyék közti közösségi közlekedés leállítása, valamint a nemzeti gárda fokozhatja a karanténkorlátozások betartása fölötti ellenőrzést. A Szegodnya című lap viszont magas rangú belügyi illetékestől korábban úgy értesült, hogy a parlament várhatóan jövő kedden napirendre készül tűzni egy olyan javaslatot, amely szerint Kijevben este tíz óra után kijárási tilalmat vezetnének be.