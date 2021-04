Koronavírus-járvány

Szlovéniában életbe lépett az országos zárlat

Szlovéniában csütörtöktől életbe lépett az országos zárlat: lakhelyelhagyási tilalmat vezettek be, és az iskoláknak ismét online oktatásra kellett átállniuk - írta a helyi sajtó.



A 11 napra szóló teljes lezárás időszakában korlátozták a tömegközlekedést, és hétvégi, ünnepi menetrendet vezettek be. A legtöbb üzletnek be kellett zárnia, a vállalatoknak és az intézményeknek pedig távmunkára kellett átállniuk. Egyedül húsvét vasárnapján lesznek enyhítések. Aznap feloldják a lakhelyelhagyási tilalmat, és engedélyezik a családi összejöveteleket legfeljebb öt felnőttig, a hozzájuk tartozó gyerekekkel.



Az országban csütörtökre 1335-tel több mint 210 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban hét beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4054-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 518-an vannak kórházban, 108-an intenzív osztályon.



Horvátországban az elmúlt napon 2422 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 274 054-et. Az elmúlt 24 órában húszan haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5967-re emelkedett. Kórházban 1390 beteget ápolnak, közülük 155-en vannak lélegeztetőgépen.



Vili Beros egészségügyi miniszter a kormány csütörtöki ülésén elmondta: az elmúlt hónaphoz képest megkétszereződött az intenzív osztályon kezelt betegek, és 60 százalékkal nőtt a kórházban kezelt betegek száma. Minden jel arra mutat, hogy van még mit tenni a járvány megfékezésének érdekében - hangsúlyozta.



A kormány április 1-jétől könnyített a beutazási feltételeken. Mostantól antigén gyorsteszttel és - függetlenül a vakcina származási országától - oltási bizonyítvánnyal is be lehet utazni Horvátországba. Eddig - néhány kivétellel - 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel lehetett csak átlépni a határt.