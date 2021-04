USA

A Facebook és az Instagram is törölt egy Donald Trumppal készült interjút

A keddi interjúban a volt elnök éles kritikát fogalmazott meg a közösségi médiát üzemeltető cégekkel és bizonyos sajtótermékekkel szemben. 2021.04.01 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Facebook és az Instagram közösségi oldalakról is eltávolították kedden Lara Trump apósával, Donald Trump volt amerikai elnökkel készült interjúját, amelyet először a "Jobboldali Nézőpont Lara Trumppal" című internetes oldalon tettek közzé.



Lara Trump, aki a Fox News amerikai hírcsatorna műsorvezetője is megosztotta a képernyőfotót arról az e-mailről, amelyet a Facebook munkatársaitól kapott. "Tudatjuk önnel, hogy Lara Trump Facebook oldaláról eltávolítottuk azt a bejegyzést, amelyben Trump elnök beszél." - áll az e-mailben. Az indoklásban úgy fogalmaznak: "A Donald Trump Facebook- és Instagram-fiókjában elhelyezett tartalmakhoz hasonlóan eltávolítjuk azokat a bejegyzéseket is, amelyekben a volt elnök hangja hallható, ezen kívül a fiók tulajdonosa további korlátozásokra számíthat."



Eric Trump - a volt elnök fia és Lara Trump férje - egy olyan e-mail másolatát is közzétette, amelyet egy Facebook-alkalmazottól kapott, és amelyben arra figyelmeztetik, hogy a törlésre vonatkozó útmutatásuk minden a kampánnyal kapcsolatos felhasználói fiókra és oldalra vonatkozik. "Ez szörnyű! Mivé válik a hazánk?" - írta Eric Trump az Instagramon.



A legnagyobb közösségi oldalak és internetes videómegosztó portálok a Capitoliumnál januárban történt események után egymás után döntöttek arról, hogy eltiltják a volt elnököt fiókjainak használatától. Döntéseiket leginkább azzal magyarázták, hogy szerintük Donald Trump gyújtó hangú beszéde és közösségi felületein megjelent üzenetei okozták a zavargásokat.



A keddi interjúban a volt elnök éles kritikát fogalmazott meg a közösségi médiát üzemeltető cégekkel és bizonyos sajtótermékekkel szemben. Trump kiemelte, hogy ezek az orgánumok az újraválasztási kampánya során szerinte szándékosan eltitkolták a Hunter Biden - a jelenlegi elnök, Joe Biden fiának - üzleti ügyeiről szóló információkat. Például nem engedték megosztani a New York Post című lapban megjelent oknyomozó riportot a Hunter Biden számítógépén talált és rá nézve kompromittáló e-mailekről. "Amikor ezeket nem mutatták be, vagy kivágták, vagy törölték a kampány során, azt nyugodtan nevezhetjük "eltörlési kultúrának", igaz? - fogalmazott Trump.



A volt elnök korábbi vezető kampánytanácsadója szombaton jelentette be, hogy Donald Trump három-négy hónap múlva elindítja saját internetes közösségi oldalát. Corey Lewandowski az új platformot egy "interaktív kommunikációs eszközként" mutatta be, amelyen keresztül az emberek közvetlenül kommunikálhatnak majd a volt elnökkel. "Azt tapasztalhattuk a technológiai óriásvállalatoktól, hogy ha nem értesz egyet a filozófiájukkal, akkor törölnek. Lesz egy platformunk, ahol az emberek szabadon kommunikálhatnak anélkül, hogy félniük kellene a megtorlástól vagy a törléstől" - fogalmazott a volt tanácsadó.