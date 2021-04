Koronavírus-járvány

A francia kormány az egész országra kiterjeszti a korlátozásokat

A francia kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében szombattól az ország egész területére kiterjeszti azokat a korlátozásokat, amelyek Párizsban és további tizennyolc megyében már második hete érvényben vannak - jelentette be szerda esti televíziós beszédében Emmanuel Macron államfő.



Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.



A kormány által "harmadik utas" megoldásnak nevezett szigorítás lényege, hogy a fertőzés terjedését olyan intézkedésekkel kívánják megfékezni, amelyekkel nem kényszerítik otthon maradásra az embereket.



A kormány az otthoni munkavégzést ajánlja, az éjszakai kijárási tilalom továbbra is este 7 óra és reggel 6 óra között lesz érvényben, a lakhelyet napközben viszont időkorlát nélkül el lehet hagyni, de csak 10 kilométeres körzetben, a kültéri gyülekezés hat főig engedélyezett, a megyék közötti közlekedés viszont tilos, kivételt csak a halaszthatatlan vagy a hivatalos ügyek jelentenek, ez utóbbi esetben azonban írásos igazolásra van szükség.



Csak az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek nyithatnak ki, de a gyógyszertárakon és élelmiszert forgalmazó üzleteken kívül ebbe a kategóriába beletartoznak a zenei és a könyvesboltok, a fodrászatok, a virágboltok, a barkácsboltok, a cipészek és a benzinkutak is.



Az államfő azt is bejelentette, hogy az iskolák, az óvodák és a bölcsődék három hétre bezárnak, első héten távoktatás lesz, utána két hétig tavaszi szünet. Április 26-tól az óvodások és az általános iskolások visszatérnek az intézményekbe, a középiskolások április 26-tól még egy hétig távoktatásban, május 3-tól a tantermekben folytatják az oktatást.



Európai kivételnek számít, hogy az idei tanévben - még az őszi lezárás idején - sem zártak be az iskolák, jóllehet az ellenzék és a pedagógus szakszervezetek is ezt szorgalmazták, ellentétben a szülői egyesületekkel.



"Tény, hogy a vírus terjed az oktatási intézményekben, de nem jobban, mint máshol" - mondta Emmanuel Macron, aki jelezte, hogy "nem enged az iskolákból". Emlékeztetett arra, hogy Franciaország az egyik olyan ritka ország, amely szeptember óta nyitva tartja az iskolákat a fiatalok mentális egészségének megőrzése érdekében, valamint a hátrányos helyzetű tanulók leszakadásának elkerülésére.



Az elnök kiemelte, hogy a húsvéti hétvégén még szabadon lehet közlekedni, és mindenki megválaszthatja a helyet, ahol a következő egy hónapot kívánja tölteni.



Azok a szülők, akik nem tudják megoldani a gyerekeik elhelyezését és ezért otthon kell maradniuk, illetve nem tudnak otthonról dolgozni, munkanélküli segélyt kapnak. Minden más fizetésből élőnek és vállalkozónak az eddigi bérkiegészítő támogatásokat továbbra is szavatolja a kormány.

Az elnök azt is elmondta, hogy május közepétől szigorú szabályok betartása mellett megkezdődhet a kulturális intézmények, illetve a kávéházi és éttermi teraszok újranyitása.



"Május közepe és a nyár kezdete előtt közzétesszük a fokozatos nyitás menetrendjét a kultúra, a sport, a szabadidős helyek, a rendezvények, a kávéházak és az éttermek számára" - fogalmazott az államfő.



Az elmúlt napokban a járványügyi szakemberek egy jelentős része szigorú lakhelyelhagyási tilalom kihirdetését sürgette, miután a súlyos betegek száma már átlépte az őszi tetőzés szintjét, amely pedig novemberben a lezárást követő második héten következett be. Emmanuel Macron ennek ellenére kevésbé szigorú lezárást rendelt el, de kiemelte, hogy az intenzív ágyak száma a tavalyi tavaszi védekezéshez hasonlóan 10 ezerre bővül. Elsősorban a párizsi kórházakban nyílnak új ágyak annak érdekében, hogy ne kelljen "túl sok műtéti beavatkozást elhalasztani".



"Itt szeretném megköszönni az orvostanhallgatóknak, a nyugdíjasoknak, a hadsereg egészségügyi szolgálatának, és minden önkéntes egészségügyi tartalékosnak. Mind részt fognak venni a következő napokban a kapacitásbővítésben" - mondta az elnök.



A jelenleg 7600 rendelkezésre álló intenzív ágyon több mint 5 ezer koronavírusos fertőzöttet ápolnak a más súlyos betegségben szenvedők mellett. Országosan az intenzív ágyak 90 százaléka foglalt, s azoknak 60 százalékán fekszenek fertőzöttek.



Az elmúlt héten a napi esetszám átlaga 36 ezer volt, 100 ezer lakosra 377 fertőzött jut, a kórházakban 28 ezer fertőzöttet ápolnak, a pozitív tesztek aránya 8 százalék, a reprodukciós ráta 1,2. A járvány kezdete óta az elhunytak száma meghaladta a 95 ezret.



Az oltásra jogosult korosztályok kiszélesítésének menetrendjét is ismertette az elnök.



Jelenleg az oktatásban dolgozók, az egészségügyi és szociális dolgozók, valamint a tűzoltókon kívül a legalább 70 évesek kérhetik az oltást. Április 16-tól a legalább 60, május 15-től pedig a legalább 50 évesek is jogosultak lesznek a vakcinára. Az 50 év alattiak pedig június közepétől, és minden legalább 18 éves francia a nyár végéig megkaphatja a koronavírus-elleni oltást.



Az országban eddig 8 millióan kapták meg az első adagot (12 százalék) és 2,7 millióan (4 százalék) mindkét komponenst.



"Továbbra is az oltási kampány felgyorsítása a legfőbb célunk. Ennek a járványnak mindegyik fázisában elmondhatnánk, hogy lehetett volna jobban is csinálni, hogy követtünk el hibákat. Ez mind igaz" - ismerte el az elnök. Hozzátette: "De egyet tudok: kitartottunk, tanultunk és minden alkalommal fejlődtünk".