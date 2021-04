Navalnij

Navalnij - Éhségsztrájkba kezdett a börtönben az elítélt ellenzéki politikus

Éhségsztrájkba kezdett pokrovi börtönében szerdán Alekszej Navalnij elítélt orosz ellenzéki politikus.



Ezt ő maga jelentette be az Instragramon.



"Éhségsztrájkot jelentettem be azzal a követeléssel, hogy a törvénynek engedelmeskedve engedjék be hozzám a meghívott orvost. Úgyhogy éhesen fekszem, de egyelőre megvan mind a két lábam" - írta.



Múlt héten vált ismertté, hogy Navalnij hátfájásra és lábzsibbadásra panaszkodott, valamint kifogásolta, hogy a börtönhatóság nem biztosított számára kielégítő orvosi ellátást.