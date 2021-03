Koronavírus-járvány

Megindul a vakcinaturizmus Oroszországba?

Noha Németország világelső a gyógyszeriparban, ennek ellenére jelenleg igencsak hiányt szenved a koronavírus-elleni vakcinák számának tekintetében, ami késlelteti a német lakosság átoltságát. A Lufthansa azonban állítólag egy exkluzív és újszerű megoldást fontolgat erre a problémára - oltásturisztikai járatokat indítana Moszkvába.



Mi az oltásturizmus?

A "vakcinaturizmus" az egészségturizmus egyik formája (a határ átlépése jobb egészségügyi ellátást/orvosi eljárásokon érdekében), és az utóbbi hónapokban jelentős növekedést mutat. Nevezetesen egy olyan utazás megtételére utal, amelynek célpontja egy olyan ország, ahol előbb lehet oltáshoz jutni, mint a páciens hazájában.



A The Guardian a múlt hónapban arról számolt be, hogy amerikaiak tízezrei lépték át az államhatárokat, hogy növeljék - Müller Cecília szavaival élve - az oltakozásuk esélyeit. Ennek oka, hogy a különböző szövetségi államok eltérő prioritási hierarchiával rendelkeznek abban a tekintetben, hogy mely csoportokat tartják leginkább rászolrulónak.



A hónap elején az is kiderült, hogy a Knightsbridge Circle, egy exkluzív, londoni székhelyű „utazási és életmód-szolgáltatás” oltásturisztikai csomagokat kínál az Egyesült Arab Emírségekbe. Mivel azonban a Knightsbridge Circle tagság évi 25 000 fontba (34 812 dollárba) került, ez egy alapvető problémára hívta fel a figyelmet az oltásturizmusban - azaz a gazdagok kiváltsága lehet.



A friss hírek szerint a Lufthansa Németország oltóanyag-problémáit igyekszik leküzdeni azáltal, hogy oltásturisztikai járatokat kínál az orosz fővárosba. A járatok Frankfurtból Moszkva második legnagyobb repülőterén szállnának le.



Állítólag Domodedovóban már kijelölték az exkluzív járatok utasainak beoltására kijelölt tranzitzónáját. Az utasok érkezéskor ebbe a zónába lépve megkapnák a „Sputnik V” oltást, majd azonnal visszatérnek Németországba, anélkül, hogy kapcsolatba kerülnének a repülőtér más területeivel.



Sok koronavírus vakcinához hasonlóan a Sputnik V-ben részesülőknek is két adagra van szükségük. Mint ilyen, az utasoknak egy újabb utat kellene megtenniük. E csomagok költsége állítólag egyenként 1000 euró.



Jelenleg a rendszer alig több, mint javaslat, mivel számtalan bürokratikus folyamatok akadályozza. Ezek közül talán a legjelentősebb, hogy tranzitvízumot kellene biztosítani a résztvevők számára. Ez még mindig megköveteli a Kreml engedélyét. Ezt követően pedig erkölcsi aggályokat kellene figyelembe venni.